Ави Леб снова прав? Что скрывает межзвёздная комета, пропавшая из виду астрономов

11 мая 2026, 14:38
Комета исчезла, но оставила след: почему в 3I/ATLAS нашли топливо для термоядерного реактора
Межзвёздная комета 3I/ATLAS исчезла из виду, но оставила загадку: в её составе нашли дейтерий и тритий - топливо для термоядерного реактора. Случайность или след внеземной технологии? Разбираемся в деталях.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS практически исчезла из поля зрения астрономов. Последние данные о её положении поступили больше месяца назад - 13 апреля 2026 года, согласно мировому каталогу наблюдений комет COBS. С тех пор объект не фиксировался ни земными, ни космическими инструментами, пишет Gazeta.SPb.
Сейчас комета находится на расстоянии более миллиарда километров от Земли, перемещаясь в пространстве между орбитами Юпитера и Сатурна. Её яркость упала примерно в 25 тысяч раз по сравнению с декабрем 2025 года, когда объект максимально сблизился с нашей планетой. Учёные прогнозируют: к июлю 2026 года комета окончательно исчезнет из поля зрения даже самых мощных телескопов.
Однако перед тем как потерять комету, международная команда исследователей успела провести спектроскопический анализ её излучения. Результаты оказались неожиданными: в составе 3I/ATLAS обнаружили дейтерий - атом водорода с одним нейтроном - и тритий, изотоп с двумя нейтронами. Именно такая комбинация используется в земных экспериментах по термоядерному синтезу, поскольку воспламеняется при минимальной температуре.
Эта находка породила новые гипотезы. Гарвардский астроном Ави Леб, ранее предполагавший искусственное происхождение кометы, обратил внимание на аномалию. По его словам, обнаруженные пропорции дейтерия и трития могут указывать на наличие компактного термоядерного реактора на борту объекта. Конечно, это лишь версия, но она заставляет пересмотреть представление о природе межзвёздных гостей.
Пока комета удаляется от Солнца, учёные продолжают анализировать накопленные данные. Возможно, 3I/ATLAS ещё преподнесёт сюрпризы, даже когда окончательно скроется из виду. А пока остаётся лишь наблюдать и строить гипотезы - ведь каждый такой объект несёт в себе ключи к пониманию Вселенной.
