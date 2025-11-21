Суд обязал поставщика техники компенсировать субсидию за срыв проекта

«Коминвест-АКМТ» вернет государству почти 100 млн рублей по решению суда

Судебное разбирательство завершилось взысканием крупной суммы. Компания не выполнила ключевые показатели. Причины и последствия решения остаются предметом обсуждения. Индустрия дорожной техники под пристальным вниманием.

В 2025 году завершился громкий судебный процесс между Минпромторгом и компанией «Коминвест-АКМТ», специализирующейся на поставках дорожно-строительной техники. Министерство потребовало вернуть 90 млн рублей, выделенных еще в 2016 году на запуск производства асфальтобетонной установки МАБУ-80. К этой сумме добавился штраф, который изначально составлял почти 50 млн рублей, пишет Abn.agency.

Компания представила отчет о реализации проекта только в феврале 2025 года. Согласно документам, объем продаж инновационной продукции оказался в разы ниже запланированного: вместо 2 млрд рублей удалось реализовать лишь на 63 млн. Это всего 3% от ожидаемого результата. Минпромторг настаивал на возврате субсидии и уплате штрафа, ссылаясь на невыполнение ключевых экономических показателей.

Руководство «Коминвест-АКМТ» попыталось объяснить ситуацию внешними обстоятельствами. В числе причин назывались пандемия, санкции и уход иностранных поставщиков, что затруднило закупку необходимых комплектующих. Компания просила продлить сроки реализации проекта, однако суд не принял эти доводы. В ходе разбирательства не были предоставлены документы, подтверждающие наличие форс-мажорных обстоятельств, а также официальные сертификаты от Торгово-промышленной палаты.

В результате суд поддержал позицию министерства, но снизил размер штрафа до 10 млн рублей. Общая сумма взыскания составила около 100 млн рублей. Несмотря на это, «Коминвест-АКМТ» продолжает активно участвовать в государственных закупках. По данным открытых источников, компания заключила более 900 контрактов на сумму свыше 11 млрд рублей. Среди крупнейших заказчиков — Минобороны России, московское ГКУ «Кольцевые Магистрали» и ПАО «НК “Роснефть”».

Ситуация вокруг возврата субсидии подчеркивает ужесточение контроля за исполнением государственных программ поддержки. Для отрасли дорожной техники это сигнал о необходимости точного выполнения обязательств и прозрачности отчетности. В ближайшее время внимание к подобным проектам, вероятно, только усилится.