Обещали 100% электромобилей, но одобрили бензин: как новые лазейки в законах ЕС изменят мировой автопром

Полный запрет ДВС в Европе отменяется? Какую хитрую схему придумали, чтобы обойти экологические штрафы

Комитет одобрил снижение целевого показателя для легковых машин со 100 до 87,5% относительно 2021 года. Если поправки утвердят, выпуск автомобилей с ДВС и гибридов после 2035-го сможет продолжиться. В расчет включат низкоуглеродистую сталь и компактные электрокары.

Комитет одобрил снижение целевого показателя для легковых машин со 100 до 87,5% относительно 2021 года. Если поправки утвердят, выпуск автомобилей с ДВС и гибридов после 2035-го сможет продолжиться. В расчет включат низкоуглеродистую сталь и компактные электрокары.

Низкоуглеродистая сталь европейского производства может помочь автопроизводителям компенсировать выбросы в объеме до 7,5% от базового общеевропейского флотского показателя 2021 года. Подобный механизм входит в пакет поправок, который комитет Европарламента по окружающей среде (ENVI) одобрил 5 ноября 2026 года. Это регуляторный зачет на уровне автопарка производителя, а не фактическое сокращение выбросов отдельного автомобиля. До конца 2034 года вклад таких кредитов при расчете целей для легковых автомобилей и фургонов ограничат 3%. Затем предложенный механизм позволит учитывать кредиты за низкоуглеродистую сталь в объеме до 7,5% и рассчитывать показатель сокращения на уровне 95% при формальной цели 87,5%.

Для легковых автомобилей ENVI предложил снизить целевой показатель сокращения выбросов к 2035 году со 100 до 87,5% относительно базового уровня 2021 года. Для фургонов хотят установить цель на уровне 80%. Если изменения окончательно утвердят, производители смогут продолжить выпуск машин с ДВС и гибридов после 2035 года, если средние выбросы всего модельного ряда будут соответствовать нормативу. Поправки меняют среднефлотские показатели и порядок их расчета. Они не объявляют каждый автомобиль с ДВС транспортом с нулевыми выбросами. Пока проект одобрил профильный комитет, но норма еще не вступила в силу.

В расчет также предлагают включать автомобили на отдельных видах альтернативного топлива, в том числе биотопливе, как транспорт с нулевыми выбросами CO₂. Для компаний предусмотрят систему зачетов и специальных кредитов. Компактные электрокары длиной до 4,2 метра, произведенные в Евросоюзе, будут учитывать с коэффициентом 1,4, а высокоэффективные европейские электромобили с коэффициентом 1,2. Это расчетные множители для среднефлотского показателя, а не изменения технических характеристик машин. Они не увеличивают запас хода, а мощность и емкость батареи остаются прежними.

Для коммерческого транспорта комитет предложил отдельные послабления. Как сообщает Autocar, целевой показатель сокращения выбросов для фургонов к 2030 году хотят уменьшить с 50 до 35%, а к 2035 году со 100 до 80%. О решении профильного комитета сообщает Российская Газета. Поправки пока остаются предложением ENVI. Прежде чем стать действующей нормой, они должны пройти дальнейшую законодательную процедуру ЕС.

Экологические нормы для автопроизводителей не связаны напрямую с повседневными дорожными рисками. В разборе заноса с прицепом показано, как высокая скорость на влажном покрытии привела к удару в барьер.