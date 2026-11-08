Передумали штрафовать на 5000 рублей? Почему в Госдуме решили отклонить закон об опасном вождении

8 ноября 2026, 19:14
Откажутся от штрафов и лишения прав? В России неожиданно решили судьбу закона об опасном вождении
Откажутся от штрафов и лишения прав? В России неожиданно решили судьбу закона об опасном вождении
Комитет Госдумы рекомендовал отклонить проект штрафа до 5 тысяч рублей за опасное вождение. Отдельно действует уголовная статья за угрозу безопасности транспорта. Адвокат Никита Навасардов объяснил, как не усугубить конфликт и какие записи помогут отстоять свою позицию.
За опасные действия на дороге водителя уже могут привлечь к уголовной ответственности: статья 267.1 УК РФ предусматривает наказание за угрозу безопасной эксплуатации транспорта. По словам адвоката Никиты Навасардова, суды применяют ее около двух лет, а среди возможных последствий есть лишение свободы.
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект о введении отдельной административной ответственности за опасное вождение. Официальное сообщение Госдумы об этом опубликовано 6 ноября 2026 года. В отрицательном отзыве указана «утрата актуальности». Пленарное рассмотрение документа, согласно сообщению на сайте Думы, ожидалось на следующей неделе. Рекомендация комитета сама по себе не означает окончательного решения: его принимает Госдума на пленарном заседании.
Законопроект предлагал установить штраф 5 тысяч рублей, а за повторное нарушение лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Документ прошел первое чтение, затем его дорабатывали из-за неясных формулировок. Правительство поддерживало инициативу. Среди аргументов противников проекта было рост штрафов за превышение скорости: лихачество также отнесли к опасному вождению. Профильный комитет отдельно счел лишение прав за повторное нарушение несоразмерным степени общественной опасности деяния.
Сам термин появился в Правилах дорожного движения около десяти лет назад, однако отдельное наказание в кодексах так и не закрепили. Комитет указал, что понятие уже содержится в ПДД, но его формулировка остается слишком широкой и нуждается в доработке. По оценке депутатов, неопределенность могла привести к неоднозначной правоприменительной практике и нарушению прав водителей, особенно при интенсивном движении в крупных городах. Первый заместитель председателя комитета Ирина Панькина заявила, что необходимо исключить ситуации, когда за одно и то же действие водителя наказывают по разным статьям.
Навасардов считает, что размытые критерии дали бы инспектору слишком широкую свободу трактовки: опережение с перестроением или экстренное торможение могли бы признать опасным маневром. Автоматические камеры, по его оценке, не могут надежно отличить намеренную провокацию от вынужденного действия.
Адвокат предупреждает и о рисках в судах: при нечеткой норме водителю пришлось бы доказывать, что маневр не был нарушением. Решение могло бы зависеть от того, поверит ли суд показаниям сотрудника полиции. Навасардов связывает с этим вероятность коррупционных злоупотреблений и необоснованного лишения прав.
В дорожном конфликте главное, не отвечать агрессией. Если другой водитель резко перестраивается или намеренно тормозит, ответный маневр может осложнить разбирательство после столкновения. По словам адвоката, в 90% таких случаев суды признают вину обоюдной. Тогда взыскать ущерб со страховой компании или виновника становится сложно.
Видеорегистратор помогает восстановить обстоятельства. Запись должна непрерывно охватывать обстановку впереди и позади автомобиля; важны также скорость и время. По словам Навасардова, покадровый разбор может показать, мог ли водитель технически избежать столкновения и провоцировал ли его второй участник. В спорах о возмещении важны и условия страхового договора; ранее редакция разбирала этот вопрос на примере выплат по КАСКО.
При преследовании или блокировке дороги адвокат советует не вступать в физический контакт, запереть двери и позвонить по номеру 112. Диспетчеру необходимо четко сообщить об угрозе и намеренной провокации аварии. Аудиозапись звонка сохраняется и позже может подтвердить обстоятельства инцидента.
Как пишет «Российская Газета», уголовное дело по статье 267.1 УК РФ возможно, если водитель устраивает гонки или блокирует чужие машины. В таких случаях ему может грозить судимость и лишение свободы. Комитет Госдумы заявил, что работу над совершенствованием законодательства в сфере опасного поведения на дорогах следует продолжить. Новые нормы необходимо разграничить с уже действующими составами правонарушений.
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