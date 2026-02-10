Почему российские коммунальные службы переходят с китайских на белорусские шасси

10 февраля 2026, 17:29
КОММАШ представил мусоровоз на базе МАЗ с инновационной системой управления
Российский производитель КОММАШ отказался от китайских комплектующих и сделал ставку на белорусское шасси МАЗ для новой серии мусоровозов. Какие технические решения внедрены, что изменилось в управлении и почему это важно для коммунальных служб - разбираемся в деталях.
КОММАШ из Арзамаса официально начал серийное производство мусоровозов КО-440M17, построенных на шасси МАЗ. Это решение стало заметным шагом в сторону отказа от китайских платформ JAC, которые ранее использовались в аналогичных моделях. Как сообщает Комтранс, выбор в пользу белорусской техники обусловлен не только вопросами надежности, но и адаптацией к российским условиям эксплуатации.
Новая модель мусоровоза отличается целым рядом технических новшеств. Время одного цикла прессования составляет не более 20 секунд, а усилие достигает 35 500 кгс. Машина способна вместить до 110 контейнеров объемом 1,1 кубометра каждый, а максимальная масса загружаемых отходов - 9 тонн. Кузов рассчитан на 16 кубометров, а загрузочный ковш - на 2 куба. Манипулятор выдерживает до 800 кг, что позволяет работать с тяжелыми контейнерами без риска для конструкции.
Особое внимание инженеры уделили системе управления. Она автоматически регулирует усилие и скорость прессования в зависимости от типа отходов, а также берет на себя операции подъема и опрокидывания контейнеров. Контроль давления в гидравлике помогает снизить износ ключевых узлов, а интеграция с камерами кругового обзора обеспечивает водителю полный контроль над ситуацией на маршруте. Это особенно актуально для работы в плотной городской среде и на сложных полигонах.
В конструкции КО-440M17 реализованы решения, которые редко встречаются в сегменте коммунальной техники. Гидроцилиндры подающей плиты вынесены за пределы корпуса, что упрощает обслуживание и повышает надежность. Днище ковша усилено ребрами жесткости толщиной 8 мм, а специальный фартук предотвращает просыпание мусора при выгрузке. Герметичность между кузовом и задним бортом увеличена, что минимизирует потери отходов в процессе транспортировки. Высокий клиренс позволяет уверенно передвигаться по неровным участкам и полигонам, где обычная техника часто застревает.
КО-440M17 ориентирован на коммунальные службы, которым требуется не просто надежная, но и высокопроизводительная техника, способная работать в самых разных условиях. Внедрение новых технологий и отказ от китайских комплектующих - это не только вопрос импортозамещения, но и попытка создать продукт, максимально адаптированный к российским реалиям. По информации Комтранс, спрос на такие машины уже начинает расти, особенно в регионах с интенсивной застройкой и сложной логистикой вывоза отходов.
Если Вы не знали, белорусский МАЗ выпускает широкий спектр шасси, которые используются не только в коммунальной сфере, но и в строительстве, сельском хозяйстве и даже в военной отрасли. Продукция МАЗ известна своей выносливостью и способностью работать в экстремальных климатических условиях, что особенно важно для российских регионов с суровой зимой и сложным рельефом.
Интересно, что тенденция к смене поставщиков и выбору более адаптированных решений наблюдается не только в сегменте спецтехники. Например, в начале 2026 года был зафиксирован резкий спад импорта легковых автомобилей в Россию, что подробно рассмотрено в материале о динамике ввоза новых и подержанных авто. Это подтверждает, что российский рынок все чаще делает ставку на собственные и союзные разработки, снижая зависимость от внешних поставщиков.
