22 ноября 2026, 15:51
Какие версии исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчине обсуждают после завершения поисков
Какие версии исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчине обсуждают после завершения поисков
Читатели «Газеты.СПб» спорят о показаниях свидетелей. Одни сомневаются в версии гибели от диких зверей. Также обсуждают возможную подмену в Кутурчине. Ольга Ольгина связывает ее с деталями поездки.
Ольга Ольгина усомнилась по показаниях свидетелей и предположила, что в день исчезновения семьи в Кутурчине могла произойти подмена. По ее версии, после бани Ирина Усольцева не садилась обратно в машину: в салоне остались телефон и документы, там же была кожаная обувь. Читательница считает, что в 22:27 с базы на автомобиле уехали посторонние люди, пишет GazetaSPb.
Ольгина обращает внимание на нервозность мужчины и на то, что его спутница переоделась в шорты перед походом в лес. По ее словам, во время разговора о девочке звучала чужая речь. Поведение корги также показалось ей необычным: собака словно ждала настоящих хозяев. Ольгина допускает, что в тот день в поселке находились только ребенок, собака и двое незнакомцев. Однако, это всего лишь версия. Подтвержденных данных о подмене людей или изменении маршрута семьи нет.
Другие читатели ищут объяснение в маршруте и условиях тайги. Эркия Нургалиева недоумевает, зачем супруги поехали ночью после бани, если дочь оставалась на базе. Елена Наталена вспомнила случай на Урале: заблудившиеся студентки ушли в лес на десятки километров, сбившись из-за ложных ориентиров. Она допускает, что Усольцевы могли так же забрести вглубь тайги.
В комментариях к публикациям «Газеты.СПб» участники также сомневаются в версии гибели семьи от диких зверей. Надежда Жеребцова считает, что хищники не могли бесследно уничтожить троих людей и собаку. По ее словам, глава семьи готовился к встречам с дикими животными, и она не верит в такую глупую смерть. Женщина указывает на неясности в обстоятельствах исчезновения. Следственные органы Красноярского края заявляли, что изучают версии и слухи, распространяемые в СМИ и среди жителей Кутурчина, однако официальной рабочей версией остается несчастный случай.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина и собака исчезли 28 сентября 2025 года после выхода из Кутурчина в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Семья не вернулась, а масштабные поиски при участии спасателей и полиции не дали никакого результата. Позднее к ним присоединились добровольцы. В июне-июле 2026 года прошли последние крупные поисковые мероприятия, после чего активные полевые работы свернули. Расследование продолжается: в осенне-зимний период следствие планировало опрашивать людей и анализировать собранные материалы.
Лариса Шевелкина отмечает, что волонтеры и поисковики тщательно обследовали тайгу, но результата это не принесло. Larissa Leontjeva задается вопросом, кто видел, что семья направилась именно на Буратинку, и не могла ли она свернуть в другую сторону. В официальных сообщениях подтверждается, что семья отправилась в направлении горы; сведений о доказанном изменении маршрута нет.
Ранее сообщалось, что номер телефона Ирины Усольцевой зарегистрировали в мессенджере MAX. Сам факт регистрации номера не означает, что Ирина или кто-либо из семьи выходил на связь после исчезновения. По сообщениям СМИ, номер передали диггеру из Новосибирска. За день до исчезновения супруги строили планы на будущее и не готовились к побегу.
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