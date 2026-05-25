Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 13:39

Компактные кроссоверы: что важно знать при выборе городской машины в 2026 году

Идеальный кроссовер для мегаполиса и российских дорог: как выбрать автомобиль, который не подведет через пару лет

Покупка нового кроссовера - задача с подводными камнями: не все модели одинаково удобны для города, а детали вроде клиренса и надежности часто игнорируют. Эксперты объяснили, почему сейчас особенно важно учитывать не только цену, но и эксплуатационные расходы. Какие опции реально полезны, а какие - просто маркетинг? От 1,2 млн рублей: советы специалистов и неожиданные нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор.

В 2026 году российские автолюбители все чаще сталкиваются с непростым выбором: какой кроссовер подойдет для ежедневных поездок по городу и не разочарует спустя пару лет эксплуатации. Причина проста - рынок меняется, привычные бренды уходят, а новые модели требуют внимательного подхода. Как пишет Autonews, именно сейчас важно не ошибиться с выбором, ведь последствия могут сказаться на бюджете и комфорте всей семьи.

Компактные кроссоверы В- и С-класса остаются оптимальным вариантом для мегаполиса. Их размеры позволяют без труда парковаться даже в тесных дворах, а небольшой вес положительно сказывается на расходе топлива. При этом современные модели удивляют вместительностью: водитель ростом до 190 см спокойно разместится за рулем, а пассажирам сзади не придется жертвовать комфортом. Багажник таких машин легко справится с семейными покупками или поездкой на дачу.

Дорожный просвет - еще один критичный параметр для российских дорог. Зимой и в межсезонье низкий клиренс превращается в источник постоянных проблем: застрять во дворе или повредить бампер о бордюр проще простого. Эксперты советуют выбирать автомобили с клиренсом не менее 160 мм, а еще лучше - кроссоверы с возможностью полного привода.

Популярность кроссоверов в России подтверждается статистикой: по итогам 2025 года около 70% новых автомобилей - это SUV. Такой спрос объясняется не только модой, но и практичностью: чем больше распространена модель, тем проще найти запчасти и обслуживать машину. Это особенно важно для тех, кто не хочет тратить время и деньги на редкие детали или сложный ремонт. К тому же, востребованные автомобили легче продать на вторичном рынке с минимальной потерей стоимости.

Техническая база - еще один ключевой момент. Турбомоторы и роботизированные коробки передач выглядят заманчиво, но требуют особого ухода и качественного топлива. Для тех, кто ценит надежность, лучше выбирать атмосферные двигатели и классические трансмиссии: механику или гидромеханический автомат.

Современные опции способны заметно повысить уровень комфорта. В топовых комплектациях Solaris HC встречаются интеграция с Apple Carplay и Android Auto, штатная навигация, контроль слепых зон и заводская телематика с дистанционным запуском двигателя. Эти функции часто недооценивают, хотя они реально упрощают повседневную эксплуатацию и делают поездки безопаснее.

Эксплуатационные расходы - еще один фактор, который нельзя игнорировать. Российские автомобили традиционно дешевле в обслуживании, а некоторые двигатели допускают использование бензина АИ-92, что позволяет экономить на топливе. Не менее важно учитывать ликвидность: популярные модели проще продать, а потеря в цене будет минимальной. Кстати, похожие вопросы возникают и при выборе авто для такси - подробнее о новых правилах и моделях можно узнать в материале о расширении списка разрешенных автомобилей для такси.

В завершение стоит напомнить: спонтанные решения редко бывают удачными. Перед покупкой кроссовера важно тщательно изучить рынок, сравнить комплектации и не забывать о реальных потребностях. По данным отраслевых аналитиков, в 2026 году наибольшим спросом пользуются модели с простыми и надежными агрегатами, высоким клиренсом и богатым набором опций. Это позволяет не только сэкономить на обслуживании, но и получить максимальный комфорт в повседневной жизни. Учитывая, что рынок продолжает меняться, такие советы становятся особенно актуальными для всех, кто планирует обновить свой автомобиль в ближайшее время.

Упомянутые марки: Solaris
Похожие материалы Солярис

