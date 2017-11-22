Volvo XC40 начали сходить с бельгийского конвейера
На заводе в бельгийском Генте стартовало производство компакт-кроссоверов XC40. Это первая модель Volvo, построенная на базе модульной архитектуры (Compact Modular Architecture).
Подготовка к началу производства XC40 на заводе велась давно. Мощные инвестиции позволили переоборудовать площадку в глобальный центр экспорта автомобилей на платформе CMA. С этой целью была увеличена площадь сборочного цеха на 8000 кв. м.
На предприятии было установлено 363 новых робота, один из которых уже получил от работников завода прозвище «Зверюга». Этот массивный агрегат, единственный в своем роде на заводах Volvo, используется для того, чтобы поднимать кузова автомобилей на конвейерную ленту, расположенную под потолком здания.
Автопроизводитель говорит, что первые покупатели получат свои автомобили в начале 2018 года.
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