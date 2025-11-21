Почему этот дом на колесах не похож ни на один другой – смелое решение для современных путешественников

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 12:23

Компактный автодом Auto-Sleepers Broadway удивляет нестандартным подходом к жизни на колесах

Компактный автодом Auto-Sleepers Broadway удивляет нестандартным подходом к жизни на колесах

Почему этот дом на колесах не похож ни на один другой – смелое решение для современных путешественников

Компактный автодом Auto-Sleepers Broadway удивляет нестандартным подходом к жизни на колесах

Мир автодомов меняется, и новые модели удивляют. Неожиданные решения делают путешествия интереснее. Этот компактный автодом ломает привычные стереотипы. Узнайте, чем он отличается от других. Вас ждет свежий взгляд на жизнь в дороге.

Мир автодомов меняется, и новые модели удивляют. Неожиданные решения делают путешествия интереснее. Этот компактный автодом ломает привычные стереотипы. Узнайте, чем он отличается от других. Вас ждет свежий взгляд на жизнь в дороге.

Современный ритм жизни диктует свои правила, и все больше людей выбирают свободу передвижения, отправляясь в путешествия на автодомах. За последние годы спрос на такие транспортные средства заметно вырос, и производители стараются удивить покупателей необычными решениями. Одной из таких новинок стал компактный автодом Auto-Sleepers Broadway, который выделяется на фоне привычных моделей своим оригинальным подходом к организации пространства и комфорту.

В отличие от большинства стандартных домов на колесах, Broadway не стремится быть просто очередным вариантом для ночевки в пути. Здесь каждая деталь продумана так, чтобы сделать жизнь в дороге максимально удобной и интересной. Внутри автодома удалось разместить все необходимое для длительных поездок: уютную зону отдыха, функциональную кухню, современную ванную комнату и даже небольшую обеденную зону. При этом компоновка салона позволяет использовать пространство максимально эффективно, не создавая ощущения тесноты.

Особое внимание уделено материалам отделки и качеству сборки. В интерьере преобладают светлые тона, что визуально расширяет пространство и создает атмосферу уюта. Мебель выполнена из прочных и легких материалов, что положительно сказывается на весе автодома и его управляемости. Инженеры предусмотрели множество мест для хранения вещей, чтобы даже в длительном путешествии не возникало проблем с размещением багажа.

Техническая начинка Broadway также заслуживает отдельного упоминания. Автодом оснащен современными системами безопасности и комфорта, включая эффективную климатическую установку, экономичное освещение и надежную электрику. Благодаря продуманной конструкции, управлять этим домом на колесах легко даже тем, кто раньше не имел опыта вождения подобных транспортных средств. Компактные размеры позволяют без труда маневрировать в городских условиях и находить место для парковки даже в оживленных районах.

Auto-Sleepers Broadway – это не просто средство передвижения, а полноценный дом, который открывает новые горизонты для любителей путешествий. Такой автодом подойдет тем, кто ценит индивидуальность, комфорт и свободу выбора маршрута. По информации autoevolution, эта модель уже привлекла внимание многих автолюбителей, желающих попробовать что-то новое и выйти за рамки привычного отдыха.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Нижний Новгород Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться