Нива Кемпер от Lux Form: как выглядит и сколько стоит дом на колесах для российских дорог

Компактный автодом на базе Lada 4x4: новый взгляд на путешествия по бездорожью

В России появился необычный автодом на базе Lada 4x4. Его создали для тех, кто мечтает о свободе и автономии. Внутри есть все для жизни и путешествий. Цена и оснащение удивят даже опытных автотуристов. Узнайте, чем он отличается от других.

В столице России компания Lux Form вывела на рынок уникальный автодом, построенный на базе легендарного внедорожника Lada 4x4. Этот проект ориентирован на любителей активного отдыха, которым важны проходимость, компактность и возможность автономного проживания в самых разных условиях.

Автомобиль получил специальный жилой модуль, который органично интегрирован в кузов. Благодаря этому решению удалось сохранить компактные размеры и маневренность, а также обеспечить высокий уровень комфорта для двух человек. Внутри предусмотрено все необходимое для длительных поездок: удобные спальные места, полноценная кухня, ванная комната и даже гардероб.

В салоне установлены сиденья с ремнями безопасности, одноместный диван, складной стол и полки с LED-подсветкой. Спальное место-трансформер размещено в альковной зоне и рассчитано на двоих. Кухонная зона оборудована вместительным холодильником, газовой плитой, раковиной из нержавеющей стали и системой хранения. Для приготовления пищи и хранения продуктов предусмотрены современные решения, которые обычно встречаются в полноразмерных автодомах.

Ванная комната оснащена биотуалетом, душевым поддоном, раковиной с полкой и LED-освещением. Для хранения одежды и вещей предусмотрен двухсекционный шкаф-гардероб. Управление всеми системами осуществляется с помощью центральной панели, где можно контролировать уровень воды, заряд аккумулятора и включать необходимые устройства.

Электроснабжение реализовано через гелевый аккумулятор и зарядное устройство, а для отопления используется бензиновый обогреватель Webasto мощностью 2 кВт. Водоснабжение обеспечивают два бака: для чистой воды объемом 70 литров и для сточной воды на 45 литров. Встроенный бойлер позволяет пользоваться горячей водой даже вдали от цивилизации.

Технические характеристики впечатляют: длина автодома составляет 4,77 метра, ширина — 1,75 метра, а высота — почти 2,8 метра. Внутри достаточно места для комфортного размещения двух человек, а спальное место достигает размеров 1580 на 1980 мм. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем ВАЗ 21214 объемом 1,7 литра и механической коробкой передач, что гарантирует надежность и простоту обслуживания.

Стоимость базовой версии начинается от 1 600 000 рублей, а за максимально оснащенный вариант придется заплатить 2 100 000 рублей. Такой автодом подойдет тем, кто ценит свободу передвижения и не боится отправиться в путешествие по самым труднодоступным уголкам страны. Готовы ли вы отправиться в новое приключение на таком необычном доме на колесах?