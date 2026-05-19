Прорыв от АвтоВАЗа: Московская компания выпустила двухместный автодом на платформе Lada Granta для длительных поездок и отдыха

Компактный автодом на базе Lada Granta: доступная альтернатива для путешествий по России

В России представлен компактный автодом на базе Lada Granta, рассчитанный на двоих и предлагающий несколько комплектаций. Новинка может стать важным шагом для развития автотуризма, предлагая доступное решение для путешествий по стране.

Появление компактного автодома на базе Lada Granta может стать главным событием для российского рынка автотуризма. В условиях, когда спрос на мобильные дома стабильно растёт, отечественный производитель Lux Form предлагает вариант, сочетающий простоту, функциональность и сравнительно невысокую стоимость. Такой подход позволяет расширить возможности передвижения по стране и сделать автотуризм более доступным.

В основе новинки лежит обновлённая Lada Granta, на которую установлен компактный жилой модуль. Это решение позволяет использовать автомобиль не только для ежедневных поездок, но и для длительных путешествий или выездов на природу. Внутри предусмотрены спальные места для двух человек, базовые системы хранения, а также возможность выбора дополнительных опций для повышения комфорта.

Пока что публике показали только выставочный экземпляр, однако запуск серийного производства состоится в ближайшее время. Как сообщает Lada Online, автодом будет предлагаться в нескольких комплектациях, что позволит подобрать вариант под разные задачи и бюджеты. Базовая версия ориентировочно стоит около 1 миллиона 150 тысяч рублей, более оснащённая комплектация «Люкс» — около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Для тех, кто предпочитает самостоятельную доработку, предусмотрена возможность приобретения только жилого модуля без автомобиля.

Судя по имеющимся данным, компактный автодом на базе Lada Granta может заинтересовать тех, кто ценит свободу передвижения и не готов переплачивать за импортные модели. Важно отметить, что подобные проекты направлены на развитие внутреннего туризма и делают путешествия по России более доступными. Кроме того, возможность выбора комплектации и самостоятельной доработки расширяет круг покупателей. Если тенденция сохранится, рынок автодомов в России может получить новый импульс для роста, а отечественные производители — шанс занять свою нишу в этом сегменте.

Интересно, что подобные решения уже давно популярны за рубежом, где компактные автодома ценятся за мобильность и экономичность. Российский вариант на базе Lada Granta может стать достойной альтернативой зарубежным аналогам, особенно с учётом разницы в цене и доступности обслуживания.