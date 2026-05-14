Автодом на базе Lada Granta FL: готовое решение для дачи и отпуска — спальные места, кухня, душ, туалет

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 08:21

Компактный автодом на базе Lada Granta FL: новые стандарты мобильности и комфорта

В Москве стартовали продажи компактного автодома на базе Lada Granta FL, который может изменить представление о путешествиях по России. Новинка сочетает в себе функциональность, эргономику и доступную цену, что особенно актуально на фоне роста интереса к внутреннему туризму и самостоятельным поездкам. Эксперты отмечают, что проект способен задать новые стандарты в сегменте бюджетных домов на колесах.

Появление компактного автодома на базе Lada Granta FL стало настоящим событием для российского рынка. В условиях, когда спрос на внутренний туризм и самостоятельные путешествия только растёт, производитель Lux Form из Москвы предложил решение, которое может изменить привычный взгляд на мобильные дома. Этот проект сразу выделяется среди аналогов благодаря сочетанию компактных размеров, продуманной эргономики и доступной стоимости.

Жилой модуль автодома выполнен с учётом российских реалий: длина почти 5 метров, ширина чуть больше 1,7 метра, высота — 2,39 метра. Несмотря на скромные габариты, внутри удалось разместить всё необходимое для комфортной жизни вдали от города. Два полноценных спальных места легко трансформируются в зону отдыха, мини-кухня оборудована плиткой и встроенным шкафом. Для хранения вещей предусмотрен отдельный гардероб, ванная комната оборудована душем, туалетом и полками для мелочей. Такое сочетание функциональности и компактности редко встречается в бюджетном сегменте.

Фото: Лада.Онлайн / Lux Form

Техническое оснащение требует отдельного внимания. За поддержание тепла отвечает бензиновый обогреватель Eberspacher мощностью 2,2 кВт, что позволяет использовать автодом даже в холодное время года. Бак для чистой воды рассчитан на 70 литров, а для сточных вод — на 45 литров, что обеспечивает автономность на несколько дней. Встроенный AGM-аккумулятор ёмкостью 95 А·ч и светодиодное освещение делают пребывание внутри максимально независимым от внешних источников энергии. Для удобства пользователей предусмотрены розетки на 220 В и USB, а также центральный блок управления с предохранителями и зарядным устройством.

Особое внимание уделено деталям интерьера. Кассетный унитаз с поворотным сиденьем, душевой поддон из прочного АБС-пластика с акриловым покрытием, компактная кухня с отдельной полкой для аксессуаров — всё это создаёт ощущение настоящего дома, несмотря на ограниченное пространство. Каждый элемент продуман так, чтобы два человека могли чувствовать себя максимально комфортно даже вдали от привычной суеты.

Стоимость базовой версии автодома составляет около 1 150 000 рублей, более оснащённая комплектация Luxe оценивается примерно в 1 800 000 рублей. Такой ценовой диапазон делает новинку доступной для широкого круга покупателей, особенно на фоне роста цен на зарубежные аналоги. Как отмечают эксперты, идея создания домов на колёсах на базе отечественных автомобилей не нова, но этот проект выделяется современной конструкцией и продуманной эргономикой. В условиях российских дорог и климата подобное решение может стать настоящей находкой для любителей автопутешествий.

Появление компактного автодома на базе Lada Granta FL — это не просто очередная новинка, а отражение меняющихся взглядов российских автолюбителей. В эпоху, когда мобильность и автономность становятся ключевыми ценностями, такие проекты могут задать новые стандарты на рынке домов на колёсах.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
