«Дача на колесах» за миллион: почему Lada Granta стала главной надеждой российского автотуризма

4 июня 2026, 12:44
Компактный автодом на базе Lada Granta: новая альтернатива для автотуризма в России
Компактный автодом на базе Lada Granta: новая альтернатива для автотуризма в России
В России появился компактный автодом на платформе Lada Granta, рассчитанный на двоих и предлагающий несколько вариантов оснащения. Это решение может изменить подход к путешествиям по стране, делая автотуризм более доступным и практичным именно сейчас.
Появление компактного автодома на базе Lada Granta может стать главным событием для российского рынка автотуризма. В условиях растущего интереса к путешествиям на колесах отечественный производитель Lux Form предлагает вариант, который сочетает в себе простоту, функциональность и доступную цену. Такой подход позволяет сделать путешествие по стране более комфортным и менее затратным, а также расширить возможности для отдыха на природе.
В основе новинки лежит обновленная Lada Granta, на которую установлен компактный жилой модуль. Это решение позволяет использовать автомобиль не только для повседневных нужд, но и для длительных поездок или отдыха на природе. Внутри предусмотрены спальные места для двух человек, базовые системы хранения, а также возможность выбора дополнительных опций для повышения комфорта.
На данный момент представлен только выставочный образец, однако запуск серийного производства ожидается в ближайшее время. Как сообщает Lada Online, автодом будет доступен в нескольких комплектациях, что позволит подобрать вариант под разные задачи и бюджеты. Базовая версия стоит примерно 1 миллион 150 тысяч рублей, более оснащенная комплектация «Люкс» — около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Для тех, кто предпочитает самостоятельную доработку, предусмотрена возможность приобретения только жилого модуля без автомобиля.
Судя по имеющимся данным, компактный автодом на базе Lada Granta может заинтересовать тех, кто ценит свободу передвижения и не готов переплачивать за импортные модели. Этот проект способствует развитию внутреннего туризма и делает путешествия по России более доступными. Возможность выбора комплектации и самостоятельной доработки расширяет круг потенциальных покупателей.
Если тенденция сохранится, рынок автодомов в России может получить новый импульс для роста, а отечественные производители — шанс занять свою нишу в этом сегменте. За рубежом компактные автодома давно пользуются спросом благодаря мобильности и экономичности. Российский вариант на базе Lada Granta выглядит как достойная альтернатива зарубежным аналогам, особенно с учетом разницы в цене и доступности обслуживания.
Автодома на базе легковых автомобилей — это мировой тренд последних лет, позволяющий путешествовать с оптимальными затратами и без привязки к гостиницам. В России подобные решения только начинают набирать популярность, но уже сейчас видно, что спрос на доступные и практичные модели будет расти. Важно, что отечественные производители начинают предлагать не только большие и дорогие автодома, но и компактные варианты для двоих, что делает автотуризм реальностью для большего числа людей.
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