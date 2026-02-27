Прорыв от АвтоВАЗа: Московская компания выпустила двухместный автодом на платформе Lada Granta для длительных поездок и отдыха

Компактный автодом на базе Lada Granta: новая альтернатива для путешествий по России

На рынке появился необычный автодом, созданный на базе Lada Granta. Новинка ориентирована на тех, кто ищет доступное решение для путешествий и отдыха вдвоем. Производитель обещает несколько комплектаций и старт продаж уже в ближайшее время. Это может изменить подход к автотуризму в России.

Появление компактного автодома на базе Lada Granta - событие, способное изменить представление о доступных поездках по стране. В условиях, когда спрос на автодома и в других странах стабильно растет, российский производитель Lux Form предлагает решение, сочетающее в себе простоту, функциональность и сравнительно невысокую стоимость.

Фото: Lada Online

В основе новинки лежит обновленная Lada Granta, на которой установлен малогабаритный жилой модуль. Такой подход позволяет использовать автомобиль не только для повседневных, но и для длительных поездок или выездов на природу. Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного проживания двух человек: спальные места, базовые системы хранения и возможность выбора дополнительных опций.

Пока что представлен только выставочный экземпляр, однако запуск серийного производства уже не за горами. По информации Lada Online, автодом будет доступен в нескольких комплектациях, что позволит подобрать вариант под разные модели и бюджеты. Базовая версия оценивается примерно в 1 миллион 150 тысяч рублей, а более оснащенная «Люкс» — около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Для тех, кто предпочитает самостоятельную доработку, будет возможность приобрести только кунг.

Такой автодом может стать альтернативным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов переплачивать за зарубежные аналоги.