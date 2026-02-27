Прорыв от АвтоВАЗа: Московская компания выпустила двухместный автодом на платформе Lada Granta для длительных поездок и отдыха

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 20:30

Компактный автодом на базе Lada Granta: новая альтернатива для путешествий по России

Компактный автодом на базе Lada Granta: новая альтернатива для путешествий по России

Прорыв от АвтоВАЗа: Московская компания выпустила двухместный автодом на платформе Lada Granta для длительных поездок и отдыха

Компактный автодом на базе Lada Granta: новая альтернатива для путешествий по России

На рынке появился необычный автодом, созданный на базе Lada Granta. Новинка ориентирована на тех, кто ищет доступное решение для путешествий и отдыха вдвоем. Производитель обещает несколько комплектаций и старт продаж уже в ближайшее время. Это может изменить подход к автотуризму в России.

На рынке появился необычный автодом, созданный на базе Lada Granta. Новинка ориентирована на тех, кто ищет доступное решение для путешествий и отдыха вдвоем. Производитель обещает несколько комплектаций и старт продаж уже в ближайшее время. Это может изменить подход к автотуризму в России.

Появление компактного автодома на базе Lada Granta - событие, способное изменить представление о доступных поездках по стране. В условиях, когда спрос на автодома и в других странах стабильно растет, российский производитель Lux Form предлагает решение, сочетающее в себе простоту, функциональность и сравнительно невысокую стоимость.

Фото: Lada Online 

В основе новинки лежит обновленная Lada Granta, на которой установлен малогабаритный жилой модуль. Такой подход позволяет использовать автомобиль не только для повседневных, но и для длительных поездок или выездов на природу. Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного проживания двух человек: спальные места, базовые системы хранения и возможность выбора дополнительных опций.

Пока что представлен только выставочный экземпляр, однако запуск серийного производства уже не за горами. По информации Lada Online, автодом будет доступен в нескольких комплектациях, что позволит подобрать вариант под разные модели и бюджеты. Базовая версия оценивается примерно в 1 миллион 150 тысяч рублей, а более оснащенная «Люкс» — около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Для тех, кто предпочитает самостоятельную доработку, будет возможность приобрести только кунг.

Такой автодом может стать альтернативным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов переплачивать за зарубежные аналоги.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Саратов Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться