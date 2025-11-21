Дом на колесах для путешествий вдвоем – все удобства и экономия топлива

21 ноября 2025, 14:01
Компактный автодом на базе ВИС 234900: комфорт и свобода для двоих в любое время года
Узнайте, как автодом на базе ВИС 234900 сочетает маневренность и экономичность. Внутри – полный набор удобств для двоих. Оцените возможности для путешествий в любое время года. Оборудование и технические детали удивят даже опытных автолюбителей.
Путешествия на собственном автодоме становятся все популярнее, а компактные модели на базе отечественных автомобилей привлекают пристальное внимание. Один из таких вариантов – автодом, созданный на платформе ВИС 234900, основанный на проверенной Лада Гранта. Эта модель отличается не только скромными размерами, но и продуманной планировкой, что делает ее предпочтительным выбором для двоих.
Главное преимущество этого автодома – высокая маневренность. Благодаря переднему приводу и механической коробке передач, машина легко справляется с городскими улицами и загородными трассами. Экономичный бензиновый двигатель мощностью 64 кВт позволяет не задумываться о расходах топлива даже при длительных поездках. Допустимая масса в 2100 кг и компактные размеры (4950х1760х2530 мм) обеспечивают легкость управления и парковки.
Внутри автодома предусмотрено все необходимое для комфортного проживания. Два полноценных спальных места размером 2000х1600 мм, отдельная душевая кабина и кассетный биотуалет делают поездки самыми комфортными. Для хранения воды установлены баки на 60 и 40 литров, холодильник емкостью 60 литров позволяет брать с собой запас продуктов. Газовая плита с мойкой, бойлер на 8 литров и обогреватель мощностью 2 кВт обеспечивают автономность в любое время года.
Особое внимание уделено энергообеспечению: две солнечные панели по 180 Вт и гелевая аккумуляторная батарея на 100 А/ч позволяют не отключать питание от внешних источников питания. В жилом модуле установлены окна разных размеров для естественного освещения и вентиляции, а также кондиционер для поддержания комфортной температуры. Дополнительные опции включают велодержатель на два велосипеда, маркизу длиной 2,5 метра и современную систему питания модуля.
Комплектация может быть расширена по желанию владельца: доступны различные варианты окон, санузлов, холодильников и отопителей. Все детали продуманы для того, чтобы сделать путешествие не только приятным, но и безопасным. Категория права для управления этим автодомом – B, что позволяет использовать его большинству водителей без дополнительных разрешений.
Такой автодом станет идеальным спутником для выездов и длительных поездок, открывая новые горизонты для любителей свободы и комфорта.
