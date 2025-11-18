Легкий прицеп Турист с кухней и тремя спальными местами – комфорт в дороге и на природе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 16:36

Компактный дом на колесах Турист: идеальный вариант для путешествий на легковом авто

Компактный дом на колесах Турист: идеальный вариант для путешествий на легковом авто

Узнайте, как компактный прицеп Турист меняет представление о путешествиях. В статье раскрыты детали комплектации, особенности конструкции и этапы покупки. Оцените преимущества легкого дома на колесах для семейных поездок. Откройте новые возможности для отдыха на природе.

В 2025 году российский рынок кемперов пополнился интересной новинкой – легким и компактным прицепом «Турист», который сразу привлек внимание любителей автопутешествий. Эта модель создана для тех, кто ценит мобильность, комфорт и не хочет переплачивать за лишние опции. Прицеп весит всего от 480 кг, что позволяет буксировать его даже автомобилям с двигателем мощностью от 80 л.с. Такой вариант отлично подойдет владельцам легковых машин и пикапов, которые мечтают о свободе передвижения и уюте в любой точке страны.

В основе конструкции «Туриста» лежат современные бескаркасные сэндвич-панели, обеспечивающие прочность и отличную теплоизоляцию. Внутренняя отделка выполнена из влагостойких материалов, что особенно важно для российских погодных условий. Внутри предусмотрено три спальных места – два для взрослых и одно для ребенка. Кухонная зона оборудована модулями для хранения и полноценной рабочей поверхностью, а доступ к ней организован через заднюю подъемную крышку, что удобно при остановках на природе.

Габариты прицепа позволяют разместить все необходимое для комфортного отдыха: длина – 3,86 м, ширина – 1,96 м, высота – 1,88 м. Внутри пространство организовано рационально: подвесной шкаф для одежды, полка для вещей, карнизы с занавесками и москитные сетки на окнах. Кухня отделена перегородкой, а под столешницей размещены дополнительные модули для хранения и доступ к аккумулятору. В базовой комплектации уже есть светодиодная оптика, оцинкованная рама и подвеска на колесах R15, а также противооткатные упоры и опорное колесо.

Покупатель может выбрать дополнительные опции через онлайн-конфигуратор: матрас, солнечную панель, автономную электрику, отопление, холодильник, душ или маркизу. Это позволяет собрать именно тот комплект, который нужен для конкретного стиля путешествий, не переплачивая за ненужные функции. 

Для управления таким прицепом достаточно водительских прав категории B, а перевозка людей внутри прицепа во время движения запрещена. Цена базовой версии начинается от 380 000 рублей, что делает «Турист» одним из самых доступных решений на рынке. Отзывы владельцев отмечают удобство, качество сборки и продуманность каждой детали. Этот дом на колесах открывает новые горизонты для семейных путешествий и отдыха на природе, позволяя не зависеть от гостиниц и кемпингов.

