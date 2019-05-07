7 мая 2019, 09:55

Компактный Haval H2 хотят выпускать в России

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Российское представительство Haval планирует дополнить модельный ряд выпускаемых на заводе под Тулой автомобилей компактным кроссовером Haval H2. Его производство начнется не ранее следующего года.
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
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Новый российский завод Haval в Тульской области практически готов к запуску. Первые предсерийные автомобили начали собирать здесь еще в декабре 2018 года. Старт массового производства ожидается в ближайшее время. Сначала на предприятии будут собирать молодежные кроссоверы Haval F7. Осенью 2019 года к ним присоединятся купеобразные Haval F7x, а затем и большие рамные внедорожники Haval H9. Но руководство российского офиса марки не хочет на этом останавливаться и, по информации портала «Китайские автомобили», планирует расширить ассортимент за счет компактного кроссовера Haval H2.

Сейчас в России продается Haval H2 китайской сборки. Из-за отсутствия локального производства стоит он минимум 1 168 400 рублей. В будущем кроссовер составит конкуренцию российскому бестселлеру сегмента – Hyundai Creta. Габаритные размеры Haval H2: 4 335 мм х 1 814 мм x 1 695 мм. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором (143 л.с., 210 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» того же диапазона. Привод – передний или полный.

Проектная мощность тульского завода составляет 150 000 автомобилей в год. Сборочные линии будут вводить в строй постепенно, но уже на первом этапе предприятие сможет выпускать ежегодно до 80 000 автомобилей. Закономерно, руководство компании хочет максимально загрузить имеющиеся мощности. При этом план продаж в России на 2019 год составляет 15 000 – 20 000 автомобилей Haval. Возможно, кроссоверы, собранные под Тулой, будут продавать не только у нас, но и отправлять в другие страны Таможенного союза и Западной Европы.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
Прочитал в нете комплектации и характеристики, реально список опций в базовых комплектациях впечатляет. По характеристикам, мотор середнячок, не сказал бы что какой то выдающийся, 1,5, 150 лошадок. Таких сейчас много, даже еще мощнее есть. Видел что они уже подготовили новый Н6 купе, вот этот будет помощнее ...
MedunDoc
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Новый Haval F7x будут продавать в России
Не, может и 150 сил ему хватит, но у машины такой агрессивный дизайн, ощущение, что там под капотом не то что 190, а все 500 лошадей должно быть. Хотя, конечно, с таким мотором цена у него уже будет не очень адекватная. Думаю, что 190 сильный, двухлитровый мотор золотая середина.
Каратай
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Компактный Haval H2 хотят выпускать в России
{{material_126364}}Новый российский завод Haval в Тульской области практически готов к запуску. Первые предсерийные автомобили начали собирать здесь еще в декабре 2018 года. Старт массового производства ожидается в ближайшее время. Сначала на предприятии будут собирать молодежные кроссоверы Haval F7. Осенью 2019 года к ним присоединятся купеобразные Haval F7x, а затем и большие рамные внедорожники Haval H9. Но руководство российского офиса марки не хочет на этом останавливаться и, по информации портала «Китайские автомобили», планирует расширить ассортимент за счет компактного кроссовера Haval H2.Сейчас в России продается Haval H2 китайской сборки. Из-за отсутствия локального производства стоит он минимум 1 168 400 рублей. В будущем кроссовер составит конкуренцию российскому бестселлеру сегмента – Hyundai Creta. Габаритные размеры Haval H2: 4 335 мм х 1 814 мм x 1 695 мм. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором (143 л.с., 210 Нм), который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» того же диапазона. Привод – передний или полный.Проектная мощность тульского завода составляет 150 000 автомобилей в год. Сборочные линии будут вводить в строй постепенно, но уже на первом этапе предприятие сможет выпускать ежегодно до 80 000 автомобилей. Закономерно, руководство компании хочет максимально загрузить имеющиеся мощности. При этом план продаж в России на 2019 год составляет 15 000 – 20 000 автомобилей Haval. Возможно, кроссоверы, собранные под Тулой, будут продавать не только у нас, но и отправлять в другие страны Таможенного союза и Западной Европы.
2019-05-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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