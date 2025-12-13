Мини-дом для путешествий на велосипеде – инновация для любителей природы и свободы

13 декабря 2025, 09:26
Компактный кемпер Scout: из велосипеда в дом на колесах за 180 секунд
Уникальный кемпер Scout создан для электровелосипедов. Он быстро трансформируется в полноценное место для сна и отдыха. Внутри есть все необходимое для коротких и длительных поездок. Такой прицеп подойдет тем, кто ценит мобильность и комфорт.
Современные путешественники все чаще выбирают необычные способы передвижения и отдыха. Одним из последних решений стал кемпер Scout, предназначенный для электровелосипедов. Это не просто прицеп, это настоящий мини-дом, который можно взять с собой куда угодно. За считанные минуты он превращается в уютное пространство для ночлега, работы или отдыха на природе.
Scout Stop&stay – это модуль, который крепится к велосипеду и легко буксируется даже на дальние расстояния. Его конструкция продумана до мелочей: внутри достаточно места для одного человека, а при необходимости можно установить дополнительную кроватку для ребенка. В сложенном виде кемпер не превышает высоту седла велосипеда, что делает его удобным для транспортировки и хранения.
Внутри кемпера предусмотрено несколько уровней хранения вещей. Под кроватью расположены ящики для мелких предметов – еды, одежды, посуды. Более тяжелые вещи, такие как диван или спальный мешок, хранятся в отдельном отделении между кроватью и крышей. Для самых необходимых вещей есть отдельный 30-литровый бокс, доступ к которому можно получить снаружи, не разбирая кемпер.
Корпус Scout выполнен из легких композитных материалов, вес которого составляет до 19 кг. В комплекте с прицепом общий вес Tough составляет 47 кг. Это позволяет перевозить кемпер даже на самых простых велосипедах, не теряя маневренности и скорости. Большая задняя дверь служит навесом, защищающим от дождя и солнца, а телескопические стойки обеспечивают устойчивость конструкции.
Размеры модели Scout – 144 см в длину, 95 см в ширину и 99 см в высоту. Кровать внутри почти королевская – 190 на 90 см, что обеспечивает комфорт даже высоким людям. За дополнительную плату можно получить отверстие для навеса и установить детскую кроватку, если путешествуете с ребенком.
Стоимость такого кемпера составляет около 5700 долларов, комплекта с прицепом Tough – 7980 долларов. Это решение подходит тем, кто любит свободу передвижения, ценит комфорт и не хочет зависеть от гостиниц или кемпингов. Scout открывает новые возможности для велопутешествий, делая их более удобными и безопасными.
