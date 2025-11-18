Самый маленький паркетник Hyundai уже здесь: готовы ли вы отдать за него 3 миллиона?

18 ноября 2025, 10:31
Компактный кроссовер Hyundai Venue появился в России с шокирующим ценником
На российском рынке появился новый игрок. Это компактный кроссовер от Hyundai. Цены на него уже известны. Они могут сильно удивить покупателей. Автомобили предлагают в основном под заказ. Но есть и варианты в наличии.
Российский автомобильный рынок пополнился еще одной моделью, ввезенной по схемам параллельного импорта. Речь идет о самом миниатюрном кроссовере в глобальной линейке корейского бренда - Hyundai Venue. Автомобили уже появились в объявлениях на крупных онлайн-площадках, однако большинство из них доступны лишь под заказ. Стартовая цена, заявленная продавцами, составляет 2 045 000 рублей.
Впрочем, есть и машины, которые можно приобрести здесь и сейчас. Как сообщает «Российская Газета», один из таких экземпляров 2025 года выпуска находится в Оренбурге. За этот автомобиль просят внушительные 3 099 000 рублей. Примечательно, что на одометре кроссовера уже зафиксирован пробег в 1490 километров, что может говорить о его использовании в качестве демонстрационного или тестового.
Что же представляет собой Hyundai Venue? Это субкомпактный «паркетник», который по своим габаритам уступает даже популярной Creta. Длина кузова у версий для азиатского и американского рынков составляет 4040 мм, а вариант для Индии и того короче - всего 3995 мм. Такая компактность делает его идеальным городским жителем, но ставит под вопрос практичность для семейных нужд.
Линейка силовых агрегатов у Venue довольно разнообразна. Базовым является атмосферный бензиновый мотор объемом 1.2 литра, развивающий 82 л.с. и работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также доступен 115-сильный дизельный двигатель, который может сочетаться как с 6-ступенчатой «механикой», так и с классическим «автоматом». На вершине гаммы находится литровый турбомотор мощностью 118 л.с., для которого предлагается либо «автомат», либо преселективный «робот».
Важный нюанс заключается в том, что, несмотря на недавнее глобальное обновление модели, в Россию привезли дорестайлинговые версии кроссовера. Это означает, что покупатели получат автомобиль с устаревшим дизайном и, возможно, менее современным оснащением. На этом фоне любопытной выглядит информация о том, что компания Hyundai недавно зарегистрировала в РФ новые торговые наименования, что может намекать на какие-то планы бренда относительно нашего рынка в будущем.
