Компактный кроссовер Toyota CH-R получил 600 «лошадей»
Доработки силового агрегата включили установку кованых поршней, газораспределительного механизма с титановыми компонентами, а также применение турбонагнетателя Garet.
«Прокачка» привела к тому, что двигатель, сопряженный с 5-скоростной механической коробкой передач, стал обладать мощностью, превышающей 600 «лошадей». Теперь CH-R разгоняется с места до 96 км/ч за 2,9 секунды.
Также перечень изменений включил использование дифференциала повышенного трения, регулируемых амортизаторов, тормозных механизмов Brembo с четырьмя поршнями и спортивных покрышек. Завершает внешний облик «злого» кроссовера массивное и высокое антикрыло, обеспечивающего примерно 140 кг прижимной силы при скорости 160 км/ч.
Компания не планирует выпускать «горячий» паркетник в серию. Однако в этом исполнении он составил бы достойную конкуренцию «заряженному» Nissan Juke-R. Отметим, что на тестировании новинка показала лучшие результаты по сравнению McLaren 650S Spyder, Porsche 911 GT3 RS и Nissan GT-R Nismo.
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