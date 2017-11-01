1 ноября 2017, 21:07

Компактный кроссовер Toyota CH-R получил 600 «лошадей»

Японский производитель Toyota привез на тюнинг-шоу SEMA экспериментальную модификацию своего небольшого паркетника CH-R. Модель получила приставку к имени R-Tuned и значительно «заряженный» мотор от предыдущего поколения Camry.
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  Компактный кроссовер Toyota CH-R получил 600 «лошадей» Toyota Компактный кроссовер Toyota CH-R получил 600 «лошадей» Toyota Компактный кроссовер Toyota CH-R получил 600 «лошадей» Toyota Компактный кроссовер Toyota CH-R получил 600 «лошадей» Toyota Компактный кроссовер Toyota CH-R получил 600 «лошадей»
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В стандартном исполнении кроссовер порадует владельца 2-литровым двигателем с отдачей в 146 «лошадей». Специалисты марки заменили его на 2,4-литровую силовую установку от седана Camry прошлой генерации.

Доработки силового агрегата включили установку кованых поршней, газораспределительного механизма с титановыми компонентами, а также применение турбонагнетателя Garet.

«Прокачка» привела к тому, что двигатель, сопряженный с 5-скоростной механической коробкой передач, стал обладать мощностью, превышающей 600 «лошадей». Теперь CH-R разгоняется с места до 96 км/ч за 2,9 секунды.

Также перечень изменений включил использование дифференциала повышенного трения, регулируемых амортизаторов, тормозных механизмов Brembo с четырьмя поршнями и спортивных покрышек. Завершает внешний облик «злого» кроссовера массивное и высокое антикрыло, обеспечивающего примерно 140 кг прижимной силы при скорости 160 км/ч.

Компания не планирует выпускать «горячий» паркетник в серию. Однако в этом исполнении он составил бы достойную конкуренцию «заряженному» Nissan Juke-R. Отметим, что на тестировании новинка показала лучшие результаты по сравнению McLaren 650S Spyder, Porsche 911 GT3 RS и Nissan GT-R Nismo.

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Компактный кроссовер Toyota CH-R получил 600 «лошадей»
{{material_121090}}В стандартном исполнении кроссовер порадует владельца 2-литровым двигателем с отдачей в 146 «лошадей». Специалисты марки заменили его на 2,4-литровую силовую установку от седана Camry прошлой генерации.Доработки силового агрегата включили установку кованых поршней, газораспределительного механизма с титановыми компонентами, а также применение турбонагнетателя Garet.«Прокачка» привела к тому, что двигатель, сопряженный с 5-скоростной механической коробкой передач, стал обладать мощностью, превышающей 600 «лошадей». Теперь CH-R разгоняется с места до 96 км/ч за 2,9 секунды.Также перечень изменений включил использование дифференциала повышенного трения, регулируемых амортизаторов, тормозных механизмов Brembo с четырьмя поршнями и спортивных покрышек. Завершает внешний облик «злого» кроссовера массивное и высокое антикрыло, обеспечивающего примерно 140 кг прижимной силы при скорости 160 км/ч.Компания не планирует выпускать «горячий» паркетник в серию. Однако в этом исполнении он составил бы достойную конкуренцию «заряженному» Nissan Juke-R. Отметим, что на тестировании новинка показала лучшие результаты по сравнению McLaren 650S Spyder, Porsche 911 GT3 RS и Nissan GT-R Nismo.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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