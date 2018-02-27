27 февраля 2018, 14:15

Компактный Lexus UX: первые изображения

Lexus показал первое фото и видео нового компактного кроссовера UX. Автомобиль станет самым маленьким SUV японской марки и будет конкурировать с BMW X1 и Infiniti QX30. Дебют новинки состоится через неделю в Женеве.
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  Компактный Lexus UX: первые изображения Lexus Компактный Lexus UX: первые изображения Lexus Компактный Lexus UX: первые изображения
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фото
  
Lexus NX
Выпускается с 2014 г.
Новый от 2 114 000 до 3 266 000 Р
Отзывов: 2
Опубликованные изображения в полной мере дают представление о внешнем дизайне и интерьере нового кроссовера. Представленный автомобиль является серийным воплощением одноименного концепт-кара, показанного в Париже в 2016 году. Новинка сохранила динамичную и чуть агрессивную внешность прототипа. Дизайнеры лишь немного сгладили острые углы и грани. 

В салоне – современная электронная панель приборов и мульти-руль с лепестками переключения скоростей. Огромный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы расположен максимально высоко на центральной консоли, чтобы водителю удобнее было управлять настройками, не отвлекаясь от дороги. Еще один тачпад, поменьше, расположен справа от рукоятки переключения передач. Кнопка запуска с синей подсветкой свидетельствует о функции бесключевого доступа в салон.

В модельном ряду Lexus новый UX встанет на ступеньку ниже кроссовера NX и фактически займет место хэтчбека CT 200h. Автомобиль построили на принципиально новой платформе, благодаря которой он получил низкий центр масс и, как следствие, управляемость близкую к хэтчбеку. По предварительной информации, кроссовер будет предлагаться в трех модификациях – UX 200, UX 250 и гибридной UX 250h. 
 
Пока неизвестно о планах Lexus вывести кроссовер UX на российский рынок. Его старший брат Lexus NX предлагается сейчас в салонах дилеров по цене от 2,1 до 3,3 млн рублей. 
Новинки и концепт кары Лексус
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
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Компактный Lexus UX: первые изображения
{{model_6133}}Опубликованные изображения в полной мере дают представление о внешнем дизайне и интерьере нового кроссовера. Представленный автомобиль является серийным воплощением одноименного концепт-кара, показанного в Париже в 2016 году. Новинка сохранила динамичную и чуть агрессивную внешность прототипа. Дизайнеры лишь немного сгладили острые углы и грани. В салоне – современная электронная панель приборов и мульти-руль с лепестками переключения скоростей. Огромный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы расположен максимально высоко на центральной консоли, чтобы водителю удобнее было управлять настройками, не отвлекаясь от дороги. Еще один тачпад, поменьше, расположен справа от рукоятки переключения передач. Кнопка запуска с синей подсветкой свидетельствует о функции бесключевого доступа в салон.В модельном ряду Lexus новый UX встанет на ступеньку ниже кроссовера NX и фактически займет место хэтчбека CT 200h. Автомобиль построили на принципиально новой платформе, благодаря которой он получил низкий центр масс и, как следствие, управляемость близкую к хэтчбеку. По предварительной информации, кроссовер будет предлагаться в трех модификациях – UX 200, UX 250 и гибридной UX 250h.  Пока неизвестно о планах Lexus вывести кроссовер UX на российский рынок. Его старший брат Lexus NX предлагается сейчас в салонах дилеров по цене от 2,1 до 3,3 млн рублей. 
2018-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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