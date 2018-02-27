27 февраля 2018, 14:15
Компактный Lexus UX: первые изображения
Lexus показал первое фото и видео нового компактного кроссовера UX. Автомобиль станет самым маленьким SUV японской марки и будет конкурировать с BMW X1 и Infiniti QX30. Дебют новинки состоится через неделю в Женеве.
В салоне – современная электронная панель приборов и мульти-руль с лепестками переключения скоростей. Огромный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы расположен максимально высоко на центральной консоли, чтобы водителю удобнее было управлять настройками, не отвлекаясь от дороги. Еще один тачпад, поменьше, расположен справа от рукоятки переключения передач. Кнопка запуска с синей подсветкой свидетельствует о функции бесключевого доступа в салон.
В модельном ряду Lexus новый UX встанет на ступеньку ниже кроссовера NX и фактически займет место хэтчбека CT 200h. Автомобиль построили на принципиально новой платформе, благодаря которой он получил низкий центр масс и, как следствие, управляемость близкую к хэтчбеку. По предварительной информации, кроссовер будет предлагаться в трех модификациях – UX 200, UX 250 и гибридной UX 250h.
Пока неизвестно о планах Lexus вывести кроссовер UX на российский рынок. Его старший брат Lexus NX предлагается сейчас в салонах дилеров по цене от 2,1 до 3,3 млн рублей.
Читайте по теме
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
В Москве презентован новый Lexus LS
29.11.2017, 09:39
Lexus воссоздал атмосферу съемочной площадки
20.11.2016, 18:29
С чем подошел Lexus к своему 15-летию в России
11.10.2016, 10:56
Сочинский этап Lexus Live окунул гостей в мир премиума
07.04.2016, 16:53
Новинки-2015. Что конкретно?
21.12.2014, 13:47
Читайте по теме
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
В Москве презентован новый Lexus LS
29.11.2017, 09:39
Lexus воссоздал атмосферу съемочной площадки
20.11.2016, 18:29
С чем подошел Lexus к своему 15-летию в России
11.10.2016, 10:56
Сочинский этап Lexus Live окунул гостей в мир премиума
07.04.2016, 16:53
Новинки-2015. Что конкретно?
21.12.2014, 13:47
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Внешность бизнес-седана заметно изменилась, стала, что называется, на любителя. Российским покупателям IV поколения GS на старте продаж предлагается на выбор 2 двигателя, задний или полный привод и 5 комплектаций, в том числе впервые для GS - версия F SPORT. Отличительной особенностью нового GS является ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное