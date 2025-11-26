БЕЛКА – мини-дом на колесах для любых дорог и сезонов – что внутри и сколько стоит

26 ноября 2025, 20:47
Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером
Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером
Узнайте, как компактный прицеп БЕЛКА меняет представление о путешествиях. Внутри – эргономика, трансформируемое спальное место и автономность. Мобильность, комфорт и множество опций для любого сезона. Откройте новые горизонты с этим мини-домом.
Современные путешественники все чаще выбирают мобильность и комфорт, не желая зависеть от гостиниц и расписаний. Для таких людей создан компактный жилой прицеп БЕЛКА, который сочетает в себе продуманный интерьер, легкость и универсальность. Его можно буксировать практически любым автомобилем, а значит, отправиться в дорогу можно в любой момент.
Внутри прицепа разместился эргономичный жилой модуль, где каждая деталь продумана для максимального удобства. Особое внимание уделено спальному месту: оно рассчитано на двоих, но при необходимости легко трансформируется, чтобы с комфортом разместить троих. Это решение особенно оценят семьи или компании друзей, предпочитающие активный отдых на природе.
Кухонный блок выполнен в выдвижном формате, что позволяет готовить как внутри, так и снаружи прицепа. В базовой комплектации предусмотрены все необходимые элементы для проживания: дверь с окном, сервисный люк и два окна разного размера для естественного освещения. В более продвинутых версиях добавляются кухня с мойкой, трансформируемое спальное место, откидной столик, полки и шкафы для хранения вещей.
Для тех, кто ценит автономность, предусмотрены опции: система электроснабжения с розетками на 12 и 220 В, освещение в четырех зонах, USB-порты, наружное освещение и возможность подключения внешних источников питания. Дополнительно можно установить солнечные панели, гелевый аккумулятор, холодильник, автономный отопитель, биотуалет, бак для воды и даже бойлер. Все это делает прицеп пригодным для круглогодичного использования, независимо от погодных условий.
Технические характеристики БЕЛКИ впечатляют: длина – 2820 мм, ширина – 1400 мм, высота – 1450 мм, масса модуля – всего 500 кг. Спальное место размером 2000 на 1340 мм обеспечивает комфортный сон, а три сидячих места позволяют с удобством проводить время внутри. Для хранения вещей предусмотрены рундуки и полки, а для любителей активного отдыха – крепление для двух велосипедов и рейлинги на крышу.
Стоимость прицепа зависит от выбранной комплектации. Базовая версия обойдется в 410 тысяч рублей, стандартная – в 590 тысяч, а топовая «Оптима» – в 670 тысяч. Дополнительные опции позволяют собрать индивидуальный комплект под свои задачи и стиль путешествий.
БЕЛКА – это не просто прицеп, а полноценный мини-дом на колесах, который открывает новые возможности для автотуризма. С ним можно отправиться в любое путешествие, не жертвуя комфортом и автономией, и быть уверенным, что ночлег и уют всегда под рукой.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
-
27.11.2025, 06:44
Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю
Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.Читать далее
-
26.11.2025, 23:41
Простые способы защитить камеру заднего вида от грязи своими руками
Камера сзади быстро теряет прозрачность из-за грязи. В материале рассмотрены эффективные методы защиты. Узнайте, как продлить срок службы камеры. Решения подойдут для разных типов автомобилей.Читать далее
-
26.11.2025, 19:46
Zuri готовит к испытаниям второе поколение гибридного пятиместного VTOL
Чешская компания Zuri выходит на финишную прямую сертификации своего гибридного VTOL. Вторая версия демонстратора TD 2.0 уже почти готова к первым полетам. Инженеры обещают множество доработок и улучшений. Ожидается, что испытания начнутся в следующем году. Подробности о проекте и его перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 17:46
Bilby Tiny House: как компактный дом на колесах меняет представление о мобильном жилье
Bilby Tiny House сочетает модульные решения и мобильность. Этот дом легко адаптируется под разные задачи. В нем продумано все для комфорта и уюта. Узнайте, почему Bilby называют будущим компактного жилья. Оцените инновационный подход к организации пространства.Читать далее
-
26.11.2025, 17:23
Необычная планировка делает компактный автодом настоящей находкой для путешествий
Компактные автодома редко удивляют планировкой. Но этот вариант ломает стереотипы. Внутри скрывается нечто неожиданное. Узнайте, чем он отличается от других. Такой подход встречается крайне редко. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 16:27
Под капотом классического Dodge Charger Daytona скрывается современный HEMI V8 на 797 сил
Внешне это классика, но внутри — настоящий монстр. Под длинным капотом спрятан современный двигатель. Мощность поражает воображение. Автомобиль удивляет не только внешностью. Внутри скрыта настоящая сила. Узнайте, что делает этот Dodge уникальным.Читать далее
-
26.11.2025, 15:02
Эксперт назвал главные ошибки при выборе моторного масла для автомобиля
Выбор смазки для мотора стал сложнее. Многие водители совершают роковые ошибки. Они доверяют сомнительным советам. Это приводит к дорогому ремонту. Узнайте, как правильно защитить двигатель. Следуйте простым и важным правилам.Читать далее
-
26.11.2025, 12:19
Новая Honda CR-V из Китая: стоит ли она своих 6-8 миллионов рублей
Новое поколение Honda CR-V снова в России. Теперь его везут из Китая. Цены на кроссовер просто шокируют. Журналисты разобрались в его плюсах и минусах. Стоит ли он таких огромных денег?Читать далее
Похожие материалы
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
-
27.11.2025, 06:44
Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю
Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.Читать далее
-
26.11.2025, 23:41
Простые способы защитить камеру заднего вида от грязи своими руками
Камера сзади быстро теряет прозрачность из-за грязи. В материале рассмотрены эффективные методы защиты. Узнайте, как продлить срок службы камеры. Решения подойдут для разных типов автомобилей.Читать далее
-
26.11.2025, 19:46
Zuri готовит к испытаниям второе поколение гибридного пятиместного VTOL
Чешская компания Zuri выходит на финишную прямую сертификации своего гибридного VTOL. Вторая версия демонстратора TD 2.0 уже почти готова к первым полетам. Инженеры обещают множество доработок и улучшений. Ожидается, что испытания начнутся в следующем году. Подробности о проекте и его перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 17:46
Bilby Tiny House: как компактный дом на колесах меняет представление о мобильном жилье
Bilby Tiny House сочетает модульные решения и мобильность. Этот дом легко адаптируется под разные задачи. В нем продумано все для комфорта и уюта. Узнайте, почему Bilby называют будущим компактного жилья. Оцените инновационный подход к организации пространства.Читать далее
-
26.11.2025, 17:23
Необычная планировка делает компактный автодом настоящей находкой для путешествий
Компактные автодома редко удивляют планировкой. Но этот вариант ломает стереотипы. Внутри скрывается нечто неожиданное. Узнайте, чем он отличается от других. Такой подход встречается крайне редко. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 16:27
Под капотом классического Dodge Charger Daytona скрывается современный HEMI V8 на 797 сил
Внешне это классика, но внутри — настоящий монстр. Под длинным капотом спрятан современный двигатель. Мощность поражает воображение. Автомобиль удивляет не только внешностью. Внутри скрыта настоящая сила. Узнайте, что делает этот Dodge уникальным.Читать далее
-
26.11.2025, 15:02
Эксперт назвал главные ошибки при выборе моторного масла для автомобиля
Выбор смазки для мотора стал сложнее. Многие водители совершают роковые ошибки. Они доверяют сомнительным советам. Это приводит к дорогому ремонту. Узнайте, как правильно защитить двигатель. Следуйте простым и важным правилам.Читать далее
-
26.11.2025, 12:19
Новая Honda CR-V из Китая: стоит ли она своих 6-8 миллионов рублей
Новое поколение Honda CR-V снова в России. Теперь его везут из Китая. Цены на кроссовер просто шокируют. Журналисты разобрались в его плюсах и минусах. Стоит ли он таких огромных денег?Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве