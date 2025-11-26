Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 20:47

Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером

Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером

БЕЛКА – мини-дом на колесах для любых дорог и сезонов – что внутри и сколько стоит

Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером

Узнайте, как компактный прицеп БЕЛКА меняет представление о путешествиях. Внутри – эргономика, трансформируемое спальное место и автономность. Мобильность, комфорт и множество опций для любого сезона. Откройте новые горизонты с этим мини-домом.

Узнайте, как компактный прицеп БЕЛКА меняет представление о путешествиях. Внутри – эргономика, трансформируемое спальное место и автономность. Мобильность, комфорт и множество опций для любого сезона. Откройте новые горизонты с этим мини-домом.

Современные путешественники все чаще выбирают мобильность и комфорт, не желая зависеть от гостиниц и расписаний. Для таких людей создан компактный жилой прицеп БЕЛКА, который сочетает в себе продуманный интерьер, легкость и универсальность. Его можно буксировать практически любым автомобилем, а значит, отправиться в дорогу можно в любой момент.

Внутри прицепа разместился эргономичный жилой модуль, где каждая деталь продумана для максимального удобства. Особое внимание уделено спальному месту: оно рассчитано на двоих, но при необходимости легко трансформируется, чтобы с комфортом разместить троих. Это решение особенно оценят семьи или компании друзей, предпочитающие активный отдых на природе.

Кухонный блок выполнен в выдвижном формате, что позволяет готовить как внутри, так и снаружи прицепа. В базовой комплектации предусмотрены все необходимые элементы для проживания: дверь с окном, сервисный люк и два окна разного размера для естественного освещения. В более продвинутых версиях добавляются кухня с мойкой, трансформируемое спальное место, откидной столик, полки и шкафы для хранения вещей.

Для тех, кто ценит автономность, предусмотрены опции: система электроснабжения с розетками на 12 и 220 В, освещение в четырех зонах, USB-порты, наружное освещение и возможность подключения внешних источников питания. Дополнительно можно установить солнечные панели, гелевый аккумулятор, холодильник, автономный отопитель, биотуалет, бак для воды и даже бойлер. Все это делает прицеп пригодным для круглогодичного использования, независимо от погодных условий.

Технические характеристики БЕЛКИ впечатляют: длина – 2820 мм, ширина – 1400 мм, высота – 1450 мм, масса модуля – всего 500 кг. Спальное место размером 2000 на 1340 мм обеспечивает комфортный сон, а три сидячих места позволяют с удобством проводить время внутри. Для хранения вещей предусмотрены рундуки и полки, а для любителей активного отдыха – крепление для двух велосипедов и рейлинги на крышу.

Стоимость прицепа зависит от выбранной комплектации. Базовая версия обойдется в 410 тысяч рублей, стандартная – в 590 тысяч, а топовая «Оптима» – в 670 тысяч. Дополнительные опции позволяют собрать индивидуальный комплект под свои задачи и стиль путешествий.

БЕЛКА – это не просто прицеп, а полноценный мини-дом на колесах, который открывает новые возможности для автотуризма. С ним можно отправиться в любое путешествие, не жертвуя комфортом и автономией, и быть уверенным, что ночлег и уют всегда под рукой.

