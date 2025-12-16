Новая серия Thrive: идеальный дом на колесах для всей семьи – что скрывает интерьер

Иногда в жизни хочется сорваться с места и отправиться в путь, забыв обо всём. Это чувство особенно знакомо тем, кто путешествует на автодоме или с прицепом. Но за кажущейся простотой такого отдыха часто скрываются компромиссы: теснота, нехватка спальных мест, недостаток уюта. Однако в 2026 году на рынке появится серия прицепов Thrive, которая обещает перевернуть привычные представления о дорожном комфорте.

Фото: RV Center / Butler RV Center

Яркий представитель новой линейки — Thrive 25RLS. При компактных размерах этот прицеп способен разместить до шести человек. Производитель предлагает пять различных планировок, позволяя каждому выбрать вариант под свои нужды. Внутри — продуманные системы хранения, уютная спальная зона и современная кухня. Всё это даёт возможность не отказываться от привычного комфорта даже вдали от дома.

Как сообщает autoevolution, ключевая идея разработчиков — универсальность. Лёгкий прицеп подходит для буксировки большинством современных автомобилей, а его габариты и вес не создадут проблем на узких дорогах или парковках. В интерьере использованы светлые отделочные материалы, большое панорамное окно и эргономичная мебель. Пространство организовано настолько грамотно, что каждый сантиметр работает на удобство владельцев.

Фото: RV Center / Butler RV Center

Особое внимание уделено организации сна. В Thrive 25RLS есть полноценная двуспальная кровать, раскладной диван и дополнительное спальное место, подходящее как для детей, так и для взрослых. Кухонный блок оснащён всем необходимым: плитой, холодильником, мойкой и достаточным количеством шкафчиков для посуды и провизии. Санузел, несмотря на компактность, полностью функционален — здесь есть душ, унитаз и раковина.

Для семейных путешествий или длительных поездок по стране такой прицеп станет идеальным решением. Он позволяет не зависеть от отелей и кемпингов, самостоятельно планировать маршрут и ритм движения. Внутри всегда поддерживается комфортный микроклимат благодаря продуманной системе вентиляции и отопления, что делает поездки приятными в любое время года.

Серия Thrive — это не просто очередные туристические прицепы. Это попытка создать мобильный дом, в котором можно жить неделями, не чувствуя себя стеснённым в пространстве или бытовых удобствах. Для тех, кто мечтает о свободе передвижения без компромиссов, такие решения становятся отличной альтернативой традиционным способам путешествий.