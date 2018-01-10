10 января 2018, 13:27

Компакты Mini пережили рестайлинг

Стали известны подробности об обновленных версиях хэтчбека и кабриолета Mini, премьера которых состоится на автосалоне в Детройте. Автомобили поступят в продажу уже к лету этого года.
^
  Компакты Mini пережили рестайлинг Mini Компакты Mini пережили рестайлинг Mini Компакты Mini пережили рестайлинг
3
фото
  

Ранее мы писали
Инженеры MINI разработали для своих хэтчбеков и кабриолетов новую 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию ...
Читать далее
От предшественников их отличают новая оптика, колесные диски другого дизайна и дополнительные варианты окраски кузова. В салоне установлено спортивное рулевое колесо, модернизированная аудиосистема с 8,8-дюймовый сенсорный дисплей. За доплату можно получить беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

Что касается «начинки», то на европейском авторынке ситикары предложат с бензиновыми агрегатами мощностью от 75 до 192 л. с. В качестве трансмиссии выступят 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный «автомат».

Ранее сообщалось, что автомобили Mini теперь имеют другую эмблему. Она выполнена в упрощенном, двумерном варианте с фирменным названием, написанным заглавными буквами.

Новинки и концепт кары Мини

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mini Cooper S
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Владимир
По городскому бездорожью
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
жуке
«Десятка» Mini – то, что надо
Недавно побывал в РРТ на Захарова. Изначально заезжал, чтобы резину на лето оставить, но в итоге кондишн почистил и масло поменял. Настоящий сервис от производителя. Из плюсов: ценовая политика, толковые мастера, и на вопросы ответят и сделают качественно.
ramis078
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mini Автомудрость Mini АвтоПитер Mini Дизайн и тюнинг Mini Новинки и концепт кары Mini Новости и акции автосалонов Mini Автосалоны и дилеры марки Mini Аренда и прокат авто марки Mini Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mini Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mini
Главные материалы
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
Почему подлодка - «пароход», а у подводников болят зубы?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Компакты Mini пережили рестайлинг
{{material_122107}}От предшественников их отличают новая оптика, колесные диски другого дизайна и дополнительные варианты окраски кузова. В салоне установлено спортивное рулевое колесо, модернизированная аудиосистема с 8,8-дюймовый сенсорный дисплей. За доплату можно получить беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Что касается «начинки», то на европейском авторынке ситикары предложат с бензиновыми агрегатами мощностью от 75 до 192 л. с. В качестве трансмиссии выступят 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный «автомат».Ранее сообщалось, что автомобили Mini теперь имеют другую эмблему. Она выполнена в упрощенном, двумерном варианте с фирменным названием, написанным заглавными буквами.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сочи Калужская область Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG