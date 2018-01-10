10 января 2018, 13:27
Компакты Mini пережили рестайлинг
Стали известны подробности об обновленных версиях хэтчбека и кабриолета Mini, премьера которых состоится на автосалоне в Детройте. Автомобили поступят в продажу уже к лету этого года.
Ранее мы писали
Инженеры MINI разработали для своих хэтчбеков и кабриолетов новую 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию ...Читать далее
Что касается «начинки», то на европейском авторынке ситикары предложат с бензиновыми агрегатами мощностью от 75 до 192 л. с. В качестве трансмиссии выступят 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный «автомат».
Ранее сообщалось, что автомобили Mini теперь имеют другую эмблему. Она выполнена в упрощенном, двумерном варианте с фирменным названием, написанным заглавными буквами.
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25.02.2013, 08:15
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
Недавно побывал в РРТ на Захарова. Изначально заезжал, чтобы резину на лето оставить, но в итоге кондишн почистил и масло поменял. Настоящий сервис от производителя. Из плюсов: ценовая политика, толковые мастера, и на вопросы ответят и сделают качественно.
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