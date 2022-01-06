Компания Baojun показала «косметичку» Kiwi EV с «тигровым» принтом: разве что не рычит
Фото: Baojun
Фото: Baojun
Фото: Baojun
Фото: Baojun
Название модели (Kiwi) звучит красиво и жизнерадостно, а буквы K и W обозначают ничто иное, как киловатты. Для того, чтобы придать автомобилю красоты, компания Baojun решила обратиться за помощью к дизайнерам косметического бренда Maybelline.
Поскольку наступивший год по китайскому гороскопу считается годом Тигра, в оформлении кузова можно заметить множество тигровых принтов. В результате получился электромобиль KiWi с красно-золотым экстерьером, дополненным золотыми «тигровыми» полосками и освещением по периметру головной светооптики. Дизайнеры не обошли вниманием и крышу разукрашенной «коробки» - на ней «водрузили» 12 светодиодных лампочек.
Открыв заднюю дверь «косметички» Baojun Kiwi EV, попадаешь в импровизированную продуктовую лавку: здесь выдвижной ящик, дополнительное освещение, неоновая реклама и даже раскладной столик для макияжа в комплекте со складным стулом.
В интерьере масса блесток, святящаяся звезда на потолке и, опять же, тигровые принты с красно-золотыми акцентами. Их так много, что возникает вопрос: неужто всего этого не хватило в экстерьере?
Представитель Baojun заявил, что речи о продаже такого варианта Kiwi EV не идет. Видимо, просто захотелось покуражиться. Почему бы и нет?
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