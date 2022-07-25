Компания BYD близка к своей цели – выйти на рынок Японии. Начнет с продажи электромобилей

Таким образом, можно будет говорить об официальном выходе бренда на рынок легковых автомобилей Японии, и для компании это самое настоящее событие.

Заявление было сделано в рамках конференции BYD, которая прошла в Токио. В частности, было сказано, что первой ласточкой станет небольшой электромобиль под названием ATTO 3. За ним последуют еще две модели, использующие электричество.

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Если выход на рынок Страны Восходящего солнца будет реализован, это станет очередным этапом стремления BYD установить свое присутствие на глобальном автомобильном рынке.

Напомним, что бренд BYD уже начал продавать электромобили и подключаемые электрические гибриды на таких мировых рынках, как Норвегия, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Бразилия, Коста-Рика и Колумбия.

BYD ATTO 3 представляет собой первый кроссовер маленького A-класса, построенный на электрической платформе BYD 3.0. Автомобиль был одновременно запущен в продажу на рынках Китая и Австралии минувшей зимой. Стоимость ATTO 3 в дилерских шоу-румах «страны кенгуру» составляет от 32 350 до 34 500 долларов.

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