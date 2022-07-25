Компания BYD близка к своей цели – выйти на рынок Японии. Начнет с продажи электромобилей
Таким образом, можно будет говорить об официальном выходе бренда на рынок легковых автомобилей Японии, и для компании это самое настоящее событие.
Заявление было сделано в рамках конференции BYD, которая прошла в Токио. В частности, было сказано, что первой ласточкой станет небольшой электромобиль под названием ATTO 3. За ним последуют еще две модели, использующие электричество.
Напомним, что бренд BYD уже начал продавать электромобили и подключаемые электрические гибриды на таких мировых рынках, как Норвегия, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Бразилия, Коста-Рика и Колумбия.
BYD ATTO 3 представляет собой первый кроссовер маленького A-класса, построенный на электрической платформе BYD 3.0. Автомобиль был одновременно запущен в продажу на рынках Китая и Австралии минувшей зимой. Стоимость ATTO 3 в дилерских шоу-румах «страны кенгуру» составляет от 32 350 до 34 500 долларов.
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-
24.07.2022, 21:15
Группа Renault электрифицирует марку Alpine, чтобы сохранить ее имя в «вечности»
Входящий в группу Renault бренд спорткаров Alpine дает представление о своем электрическом будущем посредством концепт-кара Alpine A110 E-ternité. Он основан на спортивном автомобиле A110, но перестроен для работы на электричестве.Читать далее
-
23.07.2022, 18:29
В руководстве Volkswagen Group неожиданные изменения. Оба имени на слуху
По озвученной вчера вечером официальной информации, генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс уходит со своего поста. У него уже есть замена – это нынешний босс Porsche Оливер Блюме.Читать далее
-
23.07.2022, 17:57
В Россию приехал новый легкий грузовик. Озвучены цены
Информация для частных перевозчиков и транспортных компаний, осуществляющих доставку мелких партий грузов в мегаполисах и пригородах: в продажу начали поступать первые экземпляры легкого коммерческого автомобиля Dongfeng Captain-T категории N1.Читать далее
-
22.07.2022, 14:12
Вслед за бензиновыми автомобилями в Европе под нож пойдут бензиновые мотоциклы
Европа всеми силами пытается отказаться от углеводородов и ископаемого топлива. Автопроизводители активно развивают линейку электрокаров, а в большинстве стран Старого Света уже запланировали полный отказ от автомобилей с традиционными ДВС, начиная с 2035 года. Следующими могут стать мотоциклы.Читать далее
-
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