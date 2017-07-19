19 июля 2017, 14:05

Компания Changan озвучила стоимость кроссовера CS55

Китайский автопроизводитель Changan опубликовал предварительный прайс на свой новый кроссовер CS55. Модель занимает место между паркетниками CS35 и CS75.
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За базовую комплектацию будущим покупателям придется выложить не менее 98 тысяч юаней или 865 тысяч рублей по текущему курсу. «Топовая» версия китайского кроссовера будет дороже почти в полтора раза - на рынке Поднебесной ее стоимость равняется 140 тыс. юаней, что эквивалентно 1,235 млн рублей.

Старт продаж на рынке Китая запланирован на 26 июля. Производитель уже обнародовал габариты новинки: длина – 4500 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1690 мм. Размер колесной базы – 2650 мм. Специалисты считают, что параметры автомобиля сопоставимы с размером Toyota RAV4. Под капотом «китайца» прячется 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей 156 л.с. Производитель предусмотрел безальтернативный передний привод.

Новинка китайского автопрома оснащена светодиодными ходовыми огнями, панорамным люком с электроприводом, парктрониками, камерой заднего вида и системой автоматической парковки. Для удобства водителя в автомобиле установлен штатный мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином.

Напомним, что бренд Changan появился на российском рынке несколько лет назад и представлен тремя моделями. В их число входят кроссовер CS35 и седаны Eado и Raeton. Минимальная стоимость CS35 составляет 799 900 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Changan CS35 Luxe 1.6 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин113
Объем двигателя1598
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.8
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.2
ТопливоАИ-92
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
Changan CS35: новый SUV в России
смотрел сидел отлично.все подогнано..надо прокатиться если понравиться-беру.
виктор
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Компания Changan озвучила стоимость кроссовера CS55
{{material_116998}}За базовую комплектацию будущим покупателям придется выложить не менее 98 тысяч юаней или 865 тысяч рублей по текущему курсу. «Топовая» версия китайского кроссовера будет дороже почти в полтора раза - на рынке Поднебесной ее стоимость равняется 140 тыс. юаней, что эквивалентно 1,235 млн рублей.Старт продаж на рынке Китая запланирован на 26 июля. Производитель уже обнародовал габариты новинки: длина – 4500 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1690 мм. Размер колесной базы – 2650 мм. Специалисты считают, что параметры автомобиля сопоставимы с размером Toyota RAV4. Под капотом «китайца» прячется 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей 156 л.с. Производитель предусмотрел безальтернативный передний привод.Новинка китайского автопрома оснащена светодиодными ходовыми огнями, панорамным люком с электроприводом, парктрониками, камерой заднего вида и системой автоматической парковки. Для удобства водителя в автомобиле установлен штатный мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином.Напомним, что бренд Changan появился на российском рынке несколько лет назад и представлен тремя моделями. В их число входят кроссовер CS35 и седаны Eado и Raeton. Минимальная стоимость CS35 составляет 799 900 рублей.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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