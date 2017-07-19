Компания Changan озвучила стоимость кроссовера CS55
Старт продаж на рынке Китая запланирован на 26 июля. Производитель уже обнародовал габариты новинки: длина – 4500 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1690 мм. Размер колесной базы – 2650 мм. Специалисты считают, что параметры автомобиля сопоставимы с размером Toyota RAV4. Под капотом «китайца» прячется 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей 156 л.с. Производитель предусмотрел безальтернативный передний привод.
Новинка китайского автопрома оснащена светодиодными ходовыми огнями, панорамным люком с электроприводом, парктрониками, камерой заднего вида и системой автоматической парковки. Для удобства водителя в автомобиле установлен штатный мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином.
Напомним, что бренд Changan появился на российском рынке несколько лет назад и представлен тремя моделями. В их число входят кроссовер CS35 и седаны Eado и Raeton. Минимальная стоимость CS35 составляет 799 900 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Changan CS35 Luxe 1.6 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|113
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.8
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.2
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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