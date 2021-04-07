Компания Ford провела существенный рестайлинг Escort, обновив легендарное имя
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Новый-старый Escort имеет длину 4,63 метра, ширину 1,82 метра и высоту 1,49 метра, колесная база составляет 2,68 метра. Под капотом расположился 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы, который сочетается как с шестиступенчатой механической трансмиссией, так и с автоматической коробкой передач.
Инженерам удалось скрыть возраст базы Escort 2021 года новейшими дизайнерскими решениями и технологиями, которые можно увидеть в последних моделях Ford для Китая. Обновленная модель появится в Поднебесной уже в конце апреля, но за пределы седан навряд ли вывезут.
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