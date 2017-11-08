8 ноября 2017, 18:39

Компания «GM Россия» официально назвала имя своего руководителя

Как мы и анонсировали чуть более месяца назад, пост генерального директора занял Эктор Вилларреал. Он будет отвечать за бренды Cadillac и Chevrolet NAV в России и странах СНГ, их послепродажное обслуживание.
^
Компания «GM Россия» официально назвала имя своего руководителя Cadillac

Ранее мы писали
6 октября 1986 года в Германии и ряде других европейских, тогда еще не помышлявших о единой крыше ЕС, стран ...
Читать далее
До сего момента г-н Вилларреал занимал должность президента и генерального директора GM Operations в Узбекистане, а перед этим работал в качестве вице-призидента по планированию в GM Korea. Отвечал за бренды GM, представленные в Южной Корее и Узбекистане, и добился увеличения их доли рынка. До перехода на эту должность он работал в качестве директора по планированию в General Motors в Мексике, Центральной Америке и странах Карибского бассейна.

Эктор обладает 27-летним опытом работы в автомобильной отрасли, в том числе в отделах управления, операций, планирования и разработки продуктов, а также производственного инжиниринга.

Г-н Вилларреал начал свою карьеру в GM Mexico в 1990 году в должности инженера производства. После чего занимал различные должности в Мексике и США, работая в качестве инженера по разработке новых двигателей в Мичигане, менеджера по планированию производства в офисе компании в Мехико Сити, менеджера по технологии производства, где в зону его ответственности входили все заводы Мексики, и, наконец, в качестве директора модельного ряда малолитражных автомобилей. После этого вернулся в США для прохождения программы профессионального развития в области глобального планирования модельного ряда.

Эктор окончил технологический институт в городе Монтеррей по специальности «инженер-механик». Имеет степень магистра по технологии производства в том же институте, где позже работал в качестве профессора в инженерно-техническом отделе.

Top Manager Кадиллак

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Cadillac Escalade
Самый огромный автомобиль в линейке премиум-производителя из США: длиннее 5 метров, почти 1,9 метра «роста» - мечта звезд NBA. Вопрос мощи решен по максимуму. Спросите себя, сумеет ли ваш «общестандартный» внедорожник взять «на гора» 627 кг грузов или потянуть на крюке 3360 кг? То-то и оно, а Escalade ...
Auto
Форум Cadillac CTS Coupe
Здравствуйте добрые люди! Извините , но пишет и обращается за большой помощи инвалид СА КУЗНЕЦОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ.Я получил травму ног при выполнение военного долга во время службы в Советской армии. Перенес много сложных операции на ноги в госпитале-а положительного результата не получили военн . ...
витя
Форум Cadillac DE Ville
Катаюсь на Девиле 2000г. уже 3 года. Не представляю себя на другой машине, заражен ) ) ) До него были Мерседес, Ауди, БМВ, Ниссан, Форд, Мини Купер. Кэди - это особая история!
Данил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Cadillac Автомудрость Cadillac АвтоПитер Cadillac Дизайн и тюнинг Cadillac Новинки и концепт кары Cadillac Новости и акции автосалонов Cadillac Автосалоны и дилеры марки Cadillac Аренда и прокат авто марки Cadillac Автоклубы и форумы автозавчастей марки Cadillac Автосервисы и магазины автозапчастей марки Cadillac
Главные материалы
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 27 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Компания «GM Россия» официально назвала имя своего руководителя
{{material_121098}} До сего момента г-н Вилларреал занимал должность президента и генерального директора GM Operations в Узбекистане, а перед этим работал в качестве вице-призидента по планированию в GM Korea. Отвечал за бренды GM, представленные в Южной Корее и Узбекистане, и добился увеличения их доли рынка. До перехода на эту должность он работал в качестве директора по планированию в General Motors в Мексике, Центральной Америке и странах Карибского бассейна. Эктор обладает 27-летним опытом работы в автомобильной отрасли, в том числе в отделах управления, операций, планирования и разработки продуктов, а также производственного инжиниринга.Г-н Вилларреал начал свою карьеру в GM Mexico в 1990 году в должности инженера производства. После чего занимал различные должности в Мексике и США, работая в качестве инженера по разработке новых двигателей в Мичигане, менеджера по планированию производства в офисе компании в Мехико Сити, менеджера по технологии производства, где в зону его ответственности входили все заводы Мексики, и, наконец, в качестве директора модельного ряда малолитражных автомобилей. После этого вернулся в США для прохождения программы профессионального развития в области глобального планирования модельного ряда.Эктор окончил технологический институт в городе Монтеррей по специальности «инженер-механик». Имеет степень магистра по технологии производства в том же институте, где позже работал в качестве профессора в инженерно-техническом отделе.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новосибирск Кемерово Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG