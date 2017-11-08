Компания «GM Россия» официально назвала имя своего руководителя
Эктор обладает 27-летним опытом работы в автомобильной отрасли, в том числе в отделах управления, операций, планирования и разработки продуктов, а также производственного инжиниринга.
Г-н Вилларреал начал свою карьеру в GM Mexico в 1990 году в должности инженера производства. После чего занимал различные должности в Мексике и США, работая в качестве инженера по разработке новых двигателей в Мичигане, менеджера по планированию производства в офисе компании в Мехико Сити, менеджера по технологии производства, где в зону его ответственности входили все заводы Мексики, и, наконец, в качестве директора модельного ряда малолитражных автомобилей. После этого вернулся в США для прохождения программы профессионального развития в области глобального планирования модельного ряда.
Эктор окончил технологический институт в городе Монтеррей по специальности «инженер-механик». Имеет степень магистра по технологии производства в том же институте, где позже работал в качестве профессора в инженерно-техническом отделе.
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