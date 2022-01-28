Компания из Великобритании представила новый люксовый вертолет для частного использования: характеристики впечатляют (Фото)
Он может похвастаться автоматическим запуском и выключением, полностью электронным двигателем и ударопрочным корпусом. Пятиместный агрегат может находиться в воздухе на протяжении пяти часов. Максимальная дальность полета – около 1300 км, вертолет оснащен 500-сильным двигателем и развивает скорость до 260 км/ч.
На борту есть интеллектуальная поддержка пилота, две 15-дюймовые цветные приборные панели, которые можно интегрировать с iPad и подключить к смартфону. Кожаные сиденья премиум-класса, панорамные окна, климат-контроль и подключение по Bluetooth - вот лишь некоторые из особенностей новинки.
Предполагается, что цена вертолета, пока еще находящегося в стадии разработки, будет составлять примерно 665 тысяч долларов, поставки запланированы на 2023 год. Британский производитель также намерен разработать полностью коммерческий вариант, который будет намного дороже.
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