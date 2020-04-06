Компания Jaguar Land Rover наладила производство защитных экранов для лица
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Модель защитного экрана была разработана не JLR, как многие подумают, а специалистами в данной области. При этом жизненно важная продукция получила сертификат одобрения Национальной службы здравоохранения Великобритании.
В актив экрана для лица можно занести возможность его многоразового использования – на легко разбирается и очищается.
Производство необычной для JLR продукции налажено в специально отведенной для этого чистой зоне. При этом автопроизводитель строго придерживается правил, позволяющих избежать риска загрязнения экранов перед их отправкой заказчикам.
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