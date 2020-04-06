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6 апреля 2020, 13:32

Компания Jaguar Land Rover наладила производство защитных экранов для лица

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Фото: JLR
На производственных мощностях центра Jaguar Land Rover в Гейдоне, располагающего одной из самых современных в Европе площадок для 3D-печати, налажен выпуск защитных лицевых экранов.

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Модель защитного экрана была разработана не JLR, как многие подумают, а специалистами в данной области. При этом жизненно важная продукция получила сертификат одобрения Национальной службы здравоохранения Великобритании.

В актив экрана для лица можно занести возможность его многоразового использования – на легко разбирается и очищается.

Производство необычной для JLR продукции налажено в специально отведенной для этого чистой зоне. При этом автопроизводитель строго придерживается правил, позволяющих избежать риска загрязнения экранов перед их отправкой заказчикам.


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Компания Jaguar Land Rover наладила производство защитных экранов для лица
{{material_129613}} Премиальный автопроизводитель откликнулся на призыв британского правительства обеспечить средствами защиты свое население от пандемии коронавируса и своей лептой поможет устранить дефицит данной продукцииМодель защитного экрана была разработана не JLR, как многие подумают, а специалистами в данной области. При этом жизненно важная продукция получила сертификат одобрения Национальной службы здравоохранения Великобритании.В актив экрана для лица можно занести возможность его многоразового использования – на легко разбирается и очищается.Производство необычной для JLR продукции налажено в специально отведенной для этого чистой зоне. При этом автопроизводитель строго придерживается правил, позволяющих избежать риска загрязнения экранов перед их отправкой заказчикам.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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