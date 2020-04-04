Компания «Jaguar Land Rover Россия» передала отряду «Лиза Алерт» 21 автомобиль
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Фото: JLR
Эти люди - волонтеры, и им тоже нужна помощь. И ее решила оказать компания «Jaguar Land Rover Россия», передав команде 6 автомобилей Jaguar и 15 Land Rover. «Чтобы ребятам было легче работать во время карантина», - говорится в сообщении JLR.
Инициатива является продолжением глобальной программы компании по поддержке гуманитарных организаций, таких, как Красный Крест, для оказания помощи людям по всему миру в период распространения коронавируса.
Машины будут использоваться для доставки медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям, нуждающимся в дополнительной поддержке из-за введенного режима социальной изоляции.
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