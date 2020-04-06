Компания Kia рассказала о своих продажах в марте
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Все другие модели, входящие в пятерку наиболее продаваемых, расходились с куда меньшим рвением: Sportage (2 538 ед.), Optima (1 766 ед.), Soul (1 322 ед.)и Seltos (1 242 ед.).
Полноразмерный кроссовер Sorento Prime разошелся по стране тиражом 1 103 ед., реализация Cerato достигла показателя 870 экз.
13% от суммарного объема продаж Kia в России – это доля корпоративных сделок. 2 587 машин было отгружено юридическим заказчикам. Более 38% от розничных продаж KIA Motors Rus было совершено с использованием кредитных предложений.
Через месяц будут готовы апрельские данные - они будут куда интереснее нынешних...
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