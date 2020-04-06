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6 апреля 2020, 15:59

Компания Kia рассказала о своих продажах в марте

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Фото пользователя 110km.ru
Усилиями 198 дилеров в марте текущего года в России было реализовано 19 808 новых автомобилей Kia. Основную кассу, как и прежде, сделал бюджетный седан Rio – 8 274 ед.
Компания Kia рассказала о своих продажах в марте

Фото пользователя 110km.ru

Все другие модели, входящие в пятерку наиболее продаваемых, расходились с куда меньшим рвением: Sportage (2 538 ед.), Optima (1 766 ед.), Soul (1 322 ед.)и Seltos (1 242 ед.).

Полноразмерный кроссовер Sorento Prime разошелся по стране тиражом 1 103 ед., реализация Cerato достигла показателя 870 экз.

13% от суммарного объема продаж Kia в России – это доля корпоративных сделок. 2 587 машин было отгружено юридическим заказчикам. Более 38% от розничных продаж KIA Motors Rus было совершено с использованием кредитных предложений.

Через месяц будут готовы апрельские данные - они будут куда интереснее нынешних...


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Компания Kia рассказала о своих продажах в марте
Все другие модели, входящие в пятерку наиболее продаваемых, расходились с куда меньшим рвением: Sportage (2 538 ед.), Optima (1 766 ед.), Soul (1 322 ед.)и Seltos (1 242 ед.).Полноразмерный кроссовер Sorento Prime разошелся по стране тиражом 1 103 ед., реализация Cerato достигла показателя 870 экз.13% от суммарного объема продаж Kia в России – это доля корпоративных сделок. 2 587 машин было отгружено юридическим заказчикам. Более 38% от розничных продаж KIA Motors Rus было совершено с использованием кредитных предложений.Через месяц будут готовы апрельские данные - они будут куда интереснее нынешних...
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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