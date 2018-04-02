2 апреля 2018, 09:10
Компания Mitsubishi поставила точку в спорах о произношении
Положен конец многолетним дискуссиям о том, как правильно произносить по-русски название японской компании Mitsubishi: «Митсубиси» или «Митсубиши». Головной офис в Токио распорядился сменить в России латинское название марки и дилерского центра на русское. Отныне Mitsubishi Motors превратится в более понятное и однозначное «Митсубиши Моторс».
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Несмотря на неоднократные разъяснения японской стороны о том, что Mitsubishi следует читать с «ши» на конце, многие по привычке продолжали использовать прежний вариант с «си». Поэтому руководство компании было вынуждено пойти на беспрецедентные меры и ввести единый глобальный стандарт для своих представительств по всему миру. Теперь название марки и дилерского центра должны быть на языке той страны, в которой они находятся. Поэтому в России компания меняет официальное название с Mitsubishi Motors на «Митсубиши Моторс». В ООО «ММС Рус» надеются, что споры о произношении названия, наконец, прекратятся, а японская марка обретет в России новых преданных сторонников.
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