2 апреля 2018, 09:10

Компания Mitsubishi поставила точку в спорах о произношении

Положен конец многолетним дискуссиям о том, как правильно произносить по-русски название японской компании Mitsubishi: «Митсубиси» или «Митсубиши». Головной офис в Токио распорядился сменить в России латинское название марки и дилерского центра на русское. Отныне Mitsubishi Motors превратится в более понятное и однозначное «Митсубиши Моторс».
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Изначально путаница возникла из-за разницы подходов в лингвистике, которые используются при транскрибировании на европейские языки японских слов и названий. Существуют две системы – Хэпбёрна и Поливанова. В конце 19 века протестантский священник Джеймс Кёртис Хэпбёрн предложил свой вариант латинизации японского языка. Позднее, в начале 20-го века российский востоковед Евгений Дмитриевич Поливанов разработал систему записи японских слов кириллицей. Именно поэтому в России японское название компании было принято читать, как «Митсубиси». 

Несмотря на неоднократные разъяснения японской стороны о том, что Mitsubishi следует читать с «ши» на конце, многие по привычке продолжали использовать прежний вариант с «си». Поэтому руководство компании было вынуждено пойти на беспрецедентные меры и ввести единый глобальный стандарт для своих представительств по всему миру. Теперь название марки и дилерского центра должны быть на языке той страны, в которой они находятся. Поэтому в России компания меняет официальное название с Mitsubishi Motors на «Митсубиши Моторс». В ООО «ММС Рус» надеются, что споры о произношении названия, наконец, прекратятся, а японская марка обретет в России новых преданных сторонников.
Лучшие автотемы Мицубиси, Митсубиси
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Компания Mitsubishi поставила точку в спорах о произношении
{{material_122823}}Изначально путаница возникла из-за разницы подходов в лингвистике, которые используются при транскрибировании на европейские языки японских слов и названий. Существуют две системы – Хэпбёрна и Поливанова. В конце 19 века протестантский священник Джеймс Кёртис Хэпбёрн предложил свой вариант латинизации японского языка. Позднее, в начале 20-го века российский востоковед Евгений Дмитриевич Поливанов разработал систему записи японских слов кириллицей. Именно поэтому в России японское название компании было принято читать, как «Митсубиси». Несмотря на неоднократные разъяснения японской стороны о том, что Mitsubishi следует читать с «ши» на конце, многие по привычке продолжали использовать прежний вариант с «си». Поэтому руководство компании было вынуждено пойти на беспрецедентные меры и ввести единый глобальный стандарт для своих представительств по всему миру. Теперь название марки и дилерского центра должны быть на языке той страны, в которой они находятся. Поэтому в России компания меняет официальное название с Mitsubishi Motors на «Митсубиши Моторс». В ООО «ММС Рус» надеются, что споры о произношении названия, наконец, прекратятся, а японская марка обретет в России новых преданных сторонников.
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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