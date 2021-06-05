Компания Nissan начала активно продавать Qashqai и X-Trail с комплексом ProPilot
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
ProPilot – это, по сути, комплекс систем, который включает в себя несколько подсистем-ассистентов, разгружающих водителя на дороге. Они делятся на 3 основные части: контроль рулевого управления, контроль ускорения и замедления (т.н. интеллектуальный круиз-контроль) и помощник движения в пробке.
Александр Калинин, инженер технического центра «Ниссан Россия», делает акцент на том, что это именно ассистенты, а не полноценный автопилот. По классификации SAE – это система автономного движения II уровня, то есть работает в ограниченном количестве ситуаций и требует, чтобы водитель всегда находился в курсе происходящего.
Подавай тепличные дорожные условия
Ассистент рулевого управления позволяет поддерживать одну из выбранных полос движения. Доподлинно известно: когда машина двигается по центру полосы, это позволяет водителю меньше уставать в дальней дороге. Интеллектуальный круиз-контроль – штука многим известная и понятная, его функция - поддержание выбранной водителем скорости и при необходимости замедление (если мы, скажем, уткнулись в кого-то передвигающегося с меньшей скоростью). Ассистент движения в пробке представляет собой смешанный функционал предыдущих двух систем. То есть на низких скоростях автомобиль будет тормозить до полной остановки, сможет сам начинать движение и держать себя в полосе.
ProPilot разработан и протестирован преимущественно для движения по автомагистралям, коих в нашей стране не так много. Если использовать технологию на дорогах низких технических категорий, она будет работать не совсем так, как замышляли разработчики. ProPilot прекрасно работает там, где отсутствуют перекрестки, светофоры, пешеходные переходы.
Система не может гарантированно видеть тех же велосипедистов, ибо их просто не должно быть на автомагистралях. Комплекс настроен для движения в относительно плавном потоке – на пути, например, не должно быть машин, припаркованных в левой полосе. В остальных случаях – на узких дорогах и там, где передвигаются пешеходы, велосипедисты, лоси, собаки и прочая живность, есть перекрестки и т.д. – применение ProPilot, по словам Александра Калинина, не рекомендовано. Дорожная разметка, на которую настроена система, должна быть четкой и логичной. Поэтому зимой, когда разметка занесена снегом, гарантия ее работы, увы, не будет 100-процентной.
Российские инженеры протестировали ProPilot, проехав более 25 000 км, от Москвы до Владивостока. Были оценены большинство ситуаций, которые могут возникнуть на шоссейных дорогах страны, и внесены корректировки и изменения, чтобы в наших непростых условиях система не терялась и вела себя адекватно. То есть больше бы помогала водителю, нежели мешала.
Простая и понятная эргономика
ProPilot ориентируется при помощи радара, который установлен за эмблемой Nissan на радиаторной решетке. В свою очередь, распознавание разметки – посредством камеры, смонтированной за лобовым стеклом, в зоне очистки «дворников». Для нашей северной страны - говорит Александр Калинин, это является необходимостью. Торможение осуществляется блоком ABS, управление круиз-контролем – блоком двигателя, и здесь отчасти участвует стояночный тормоз (если в пробке будете стоять долго без движения, система затянет «ручник», чтобы вы никуда не уехали).
Эргономика системы проста и понятна. Кто активно пользуется круизом, без каких-либо трудностей сможет активировать ProPilot, менять его настройки. Отличие от привычного круиза – иконка руля: когда она зеленая – система, значит, распознала разметку и взяла на себя удержание автомобиля в центре полосы. При этом есть звуковое оповещение во время активации или дезактивации (стертая разметка) ассистента рулевого управления – водитель услышит, что с такого-то момента он – главный «рулевой».
Активация очень проста, то есть по подобию круиз-контроля: есть кнопка с синей иконкой – это общее включение всей системы. Далее кнопкой Set и Reset устанавливаем и регулируем скорость – это делается либо короткими нажатиями по единице, либо десятками через долгое нажатие на Set или Reset. Признаться, это удобно, особенно когда постоянно меняется скоростной режим с 60 до 90 км/ч и обратно. Регулировать дистанцию также просто: выбираем «короткая», «средняя» или «длинная» – кому как удобнее ехать в потоке. Всю эту схему, при желании, можно превратить в обычный круиз-контроль, когда, например, едем вне шоссе и когда рулевой ассистент периодически включается/отключается.
Нюансы работы системы
Электроника – хорошо, но сохраненные физические кнопки, которыми куда как удобнее пользоваться, чем тачскрином, еще лучше. Перед левой коленкой находится блок клавиш: та, что с рулем, активирует или деактивирует ассистент рулевого управления отдельно от всего остального. Можно отдельно активировать круиз – через долгое нажатие на общую активацию системы. Если нажать на кнопку с синей иконкой коротенько, попадаем в ProPilot.
Для круиз-контроля активация возможна от 30 км/ч, либо при наличии автомобиля перед нами – с 0 км/ч. Система работает до максимальной скорости 170 км/ч. При наличии автомобиля спереди ассистент рулевого управления будет работать со старта; если же автомобиля спереди нет, то активируется с 60 км/ч. Если ехать медленнее, ProPilot будет терять разметку и находить, терять и вновь находить, это может раздражать водителя. Но если есть впереди автомобиль-цель, система будет корректировать свое положение по нему и тогда сможет работать с 0 км/ч. На большой скорости (свыше 60 км/ч) электронике проще - разметка сливается в единую линию. Потолок скорости данного ассистента тот же – 170 км/ч.
При движении в пробке, когда активирован интеллектуальный круиз-контроль, водителю не надо утомительно контролировать старт и стоп. При остановке менее 3 секунд (считается, что это остановка именно в пробке) система сама продолжит движение. То есть, когда машина перед вами поедет, ProPilot самостоятельно снимется с тормоза. При стоянке более 3 минут (затяжная пробка, ДТП и т.п.) система переходит с тормозов, удерживаемых блоком ABS, на стояночный тормоз.
Еще раз повторим, что технология ProPilot привязана к двум верхним комплектациям кроссоверов LE+ и LE Top. В случае с X-Trail – это от 2 463 000 рублей до 2 595 000 рублей, имея ввиду Qashqai – от 2 153 000 рублей до 2 259 000 рублей. Данные комплектации, согласно информации пресс-службы столичного офиса Nissan, никогда не были и не будут самыми раскупаемыми. Однако на их долю приходится 18% продаж X-Trail и 26% продаж Qashqai. И первые заказы говорят о том, что потребитель таки проявил интерес к комплексу ProPilot.
- 525 000 РNissan X-Trail 2002 в Москве
- 555 000 РNissan X-Trail 2002 в Москве
- 1 010 000 РNissan Qashqai 2016 в Москве
- 1 427 777 РNissan X-Trail 2015 в Москве
- 1 985 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 1 495 000 РNissan X-Trail 2015 в Москве
- 1 487 000 РNissan Qashqai 2016 в Москве
- 1 320 000 РNissan Qashqai 2017 в Москве
- 1 465 000 РNissan X-Trail 2017 в Москве
- 930 000 РNissan X-Trail 2014 в Москве
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