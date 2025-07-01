Компания по аренде автомобилей «Бетмобил» проиграла суд Роспатенту

01.07.2025, 13:14

Как менялись цены новых автомобилей в июне 2025 года: кто объявил скидки, а кто подорожал

В июне 2025 года автопроизводители продолжили играть с ценами в условиях падающего спроса и высокой конкуренции. По данным мониторинга, как минимум пять автомобильных брендов снизили стоимость своих моделей, а два – повысили.Читать далее