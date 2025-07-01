Компания по аренде автомобилей «Бетмобил» проиграла суд Роспатенту
Компания «Бетмобил» не согласилась с решением и направила официальное возражение. Представители заявили, что их бренд никак не связан со вселенной DC Comics, а слово «Bet» происходит от английского «выбор», а не от «Bat» («летучая мышь»). Сфера деятельности компании – транспортные услуги и деловые консультации, которая никак не пересекается с издательским бизнесом комиксов. Кроме того, предприниматели указали, что Роспатент не представил конкретных доказательств известности Бэтмобиля среди российских пользователей и превысил свои полномочия при рассмотрении вопроса авторских прав.
При этом суд отметил, что такие фильмы, как «Темный рыцарь», и другие работы о герое хорошо известны российской аудитории, что усиливает вероятность ошибочной связи между брендом и франшизой. Таким образом, регистрация товарного знака была признана нарушающей положения Гражданского кодекса РФ, касающиеся защиты авторских прав. Попытка привлечь к процессу DC Comics как третью сторону была отклонена, а все судебные издержки суд возложил на истца – компанию «Бетмобил».
-
01.07.2025, 13:14
Как менялись цены новых автомобилей в июне 2025 года: кто объявил скидки, а кто подорожал
В июне 2025 года автопроизводители продолжили играть с ценами в условиях падающего спроса и высокой конкуренции. По данным мониторинга, как минимум пять автомобильных брендов снизили стоимость своих моделей, а два – повысили.Читать далее
-
01.07.2025, 10:17
В России стартовали продажи роскошного 4-местного минивэна GAC M8 Lounge. Сколько он стоит?
Компания GAC Motor вывела на российский рынок новую премиальную версию минивэна – GAC M8 Lounge с четырехместной компоновкой 2+2. Автомобиль предлагает максимальный комфорт пассажиров второго ряда. Продажи стартовали 1 июля.Читать далее
-
01.07.2025, 09:49
«Дедушкин» ВАЗ-2101 1973 года продают в Сызрани дешево
На Авто.ру появилось необычное предложение – ВАЗ-2101 1973 года выпуска в идеальном состоянии и с минимальным пробегом. Владелец оценил машину сравнительно дешево. Обычно подобные экземпляры стоят минимум вдвое дороже.Читать далее
-
01.07.2025, 09:27
Что ждет российский авторынок во втором полугодии 2025?
Ситуация на российском авторынке остается нестабильной, однако эксперты указывают на признаки умеренного оживления. Дилеры предполагают, что август и сентябрь могут стать периодом относительного улучшения спроса, хотя объективных причин для существенного роста пока не наблюдается.Читать далее
-
01.07.2025, 08:58
Водителям объяснили, запустят ли камеры на ОСАГО с 1 июля 2025
С 1 июля 2025 года в России должен был начаться запланированный ранее эксперимент по выявлению водителей без полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Его запуск несколько раз переносили, а сейчас решили вовсе отказаться. Этап тестирования пропустят, а перейдут сразу к рассылке штрафов.Читать далее
-
01.07.2025, 08:46
Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года?
С 1 июля 2025 года российских водителей ожидает сразу несколько важных изменений. Они касаются оформления ДТП, покупки автомобиля в кредит и повышения штрафов за нарушение ПДД.Читать далее
-
01.07.2025, 13:14
Как менялись цены новых автомобилей в июне 2025 года: кто объявил скидки, а кто подорожал
В июне 2025 года автопроизводители продолжили играть с ценами в условиях падающего спроса и высокой конкуренции. По данным мониторинга, как минимум пять автомобильных брендов снизили стоимость своих моделей, а два – повысили.Читать далее
-
01.07.2025, 10:17
В России стартовали продажи роскошного 4-местного минивэна GAC M8 Lounge. Сколько он стоит?
Компания GAC Motor вывела на российский рынок новую премиальную версию минивэна – GAC M8 Lounge с четырехместной компоновкой 2+2. Автомобиль предлагает максимальный комфорт пассажиров второго ряда. Продажи стартовали 1 июля.Читать далее
-
01.07.2025, 09:49
«Дедушкин» ВАЗ-2101 1973 года продают в Сызрани дешево
На Авто.ру появилось необычное предложение – ВАЗ-2101 1973 года выпуска в идеальном состоянии и с минимальным пробегом. Владелец оценил машину сравнительно дешево. Обычно подобные экземпляры стоят минимум вдвое дороже.Читать далее
-
01.07.2025, 09:27
Что ждет российский авторынок во втором полугодии 2025?
Ситуация на российском авторынке остается нестабильной, однако эксперты указывают на признаки умеренного оживления. Дилеры предполагают, что август и сентябрь могут стать периодом относительного улучшения спроса, хотя объективных причин для существенного роста пока не наблюдается.Читать далее
-
01.07.2025, 08:58
Водителям объяснили, запустят ли камеры на ОСАГО с 1 июля 2025
С 1 июля 2025 года в России должен был начаться запланированный ранее эксперимент по выявлению водителей без полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Его запуск несколько раз переносили, а сейчас решили вовсе отказаться. Этап тестирования пропустят, а перейдут сразу к рассылке штрафов.Читать далее
-
01.07.2025, 08:46
Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года?
С 1 июля 2025 года российских водителей ожидает сразу несколько важных изменений. Они касаются оформления ДТП, покупки автомобиля в кредит и повышения штрафов за нарушение ПДД.Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий