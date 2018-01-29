29 января 2018, 16:17

Компания Renault окунулась в детство ради безопасности детей

Компания «Renault Россия» и продюсерская компания «Аэроплан» заключили соглашение о сотрудничестве. Сообща они намерены в доступном формате рассказать детям о вопросах безопасности на дорогах.
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Первым результатом сотрудничества стал короткий анимационный ролик в стиле сериала «Фиксики» «Как переходить дорогу». Из мультика дети узнают, почему дорога является опасным местом, что такое тормозной путь и бликующие элементы, чем отличаются вежливые водители и как правильно переходить любую дорогу!

Ролик отвечает целям и задачам новой Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года, которую в январе 2018 года утвердило Правительство страны. Одним из основных приоритетов новой стратегии является «повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов».

Директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Токарева: «Фиксики» - не просто мультсериал, а один из лучших образовательных проектов, который позволяет просто и понятно объяснить детям самые разнообразные, подчас сложные вещи. Рады, что коллеги из компании «Аэроплан» поддержали мысль о создании ролика, посвященного безопасности на дорогах. Верим, что наша совместная работа позволит сделать дороги более безопасными для детей, а также напомнит о базовых правилах их мамам и папам».

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Владимир
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| Кому: powiy Это у вас что=то не в порядке. Тот же насосик который эту воду подкачивает, может завоздушивается сильно и потом воздух выгоняет вместо того, чтобы сразу воду подавать. Таких проблем у себя не наблюдаю, воду выходит почти одновременно с началом работы щеток (щетки чуть чуть раньше начинают ...
Генадий
Форум Renault Espace
Я тоже на такой езжу. Много места внутри это конечно плюс. Ездил на ней и заграницу, все отлично помещается, нас было пятеро плюс куча вещей. Машина комфортная. Немножко напрягают загоны с электрикой, которой здесь напичкано куда только можно, но это у многих французов так. Сейчас задумался о том, стоил ...
Viktor
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Компания Renault окунулась в детство ради безопасности детей
Первым результатом сотрудничества стал короткий анимационный ролик в стиле сериала «Фиксики» «Как переходить дорогу». Из мультика дети узнают, почему дорога является опасным местом, что такое тормозной путь и бликующие элементы, чем отличаются вежливые водители и как правильно переходить любую дорогу!Ролик отвечает целям и задачам новой Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года, которую в январе 2018 года утвердило Правительство страны. Одним из основных приоритетов новой стратегии является «повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов».Директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Токарева: «Фиксики» - не просто мультсериал, а один из лучших образовательных проектов, который позволяет просто и понятно объяснить детям самые разнообразные, подчас сложные вещи. Рады, что коллеги из компании «Аэроплан» поддержали мысль о создании ролика, посвященного безопасности на дорогах. Верим, что наша совместная работа позволит сделать дороги более безопасными для детей, а также напомнит о базовых правилах их мамам и папам».
2018-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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