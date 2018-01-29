Компания Renault окунулась в детство ради безопасности детей
Первым результатом сотрудничества стал короткий анимационный ролик в стиле сериала «Фиксики» «Как переходить дорогу». Из мультика дети узнают, почему дорога является опасным местом, что такое тормозной путь и бликующие элементы, чем отличаются вежливые водители и как правильно переходить любую дорогу!
Ролик отвечает целям и задачам новой Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года, которую в январе 2018 года утвердило Правительство страны. Одним из основных приоритетов новой стратегии является «повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов».
Директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Токарева: «Фиксики» - не просто мультсериал, а один из лучших образовательных проектов, который позволяет просто и понятно объяснить детям самые разнообразные, подчас сложные вещи. Рады, что коллеги из компании «Аэроплан» поддержали мысль о создании ролика, посвященного безопасности на дорогах. Верим, что наша совместная работа позволит сделать дороги более безопасными для детей, а также напомнит о базовых правилах их мамам и папам».
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