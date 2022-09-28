Компания Smart озвучила цены на электро-кроссовер #1. Европейцы кусают локти, завидуя китайцам
Фото: Smart
Версии Premium (от 44 990 евро) и Brabus (48 990 евро) расположены выше # 1 Pro +. Между этими двумя вариантами находится Launch Edition, за который будут просить 46 290 евро. В компании Smart не уточняют, как долго будет продолжаться выпуск версии Launch Edition.
При этом есть данные по Великобритании. Здесь предзаказы Launch Edition будут возможны с января 2023 года и строго ограничены объемом в 100 машин. Предварительные заказы на другие модификации откроются не ранее второго квартала следующего года. В континентальной Европе предзаказы на леворульные Smart # 1 стартуют уже в октябре этого года.
Компания Smart представила производственную версию # 1 в апреле 2022-го. Кроме торговой марки автомобиль больше не имеет ничего общего со знакомыми малолитражками. Модель # 1 основана на платформе Geely SEA и имеет длину 4,27 метра. Блок электропривода имеет выходную мощность 200 кВт, батарея 66 кВт/ч обеспечивает запас хода до 440 км по циклу WLTP.
Интересно, что на новом для себя китайском рынке продажи электромобиля уже стартовали. Ими заведует вновь организованная компания Smart Home China. Первые машины уже поступили в салоны таких мегаполисов, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Ханчжоу и пр.
На местном рынке Smart # 1 доступен по ценам, начиная с 194 200 юаней (28 055 евро). Упомянутая нами в начале комплектация Pro + стоит 209 200 юаней, что соответствует 30 220 евро. При этом есть еще версия Pure +, которая недоступна в Европе.
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-
28.09.2022, 17:54
Американцы скупают новые автомобили: в сентябре установлен новый рекорд
Американские автолюбители начали скупать автомобили, невзирая на выросшие цены и отсутствие скидок или подарков от производителей. В сентябре будет установлен новый рекорд.Читать далее
-
28.09.2022, 17:21
Кто купит китайский кроссовер за 8 млн рублей?
На российский рынок готовится выйти новый китайский бренд. Марку Voyah позиционируют как премиальную, ее высокотехнологичные шоурумы уже открылись в Европе. Теперь очередь за Россией. Собирать автомобили для отечественного рынка планируют в Липецке.Читать далее
-
28.09.2022, 16:48
Обновленный BMW Z4: экзотические цвета и пакет M-Sport
Компания BMW показала рестайлинговый родстер BMW Z4 2023 модельного года. Автомобиль получил более выразительный дизайн, больше стандартных функций и расширенную цветовую палитру.Читать далее
-
28.09.2022, 15:22
Citroen показал новый логотип: оказалось, ему уже больше 100 лет
Компания Citroen объявила о скорой смене фирменного стиля и логотипа. Новая символика появится в середине 2023 года. Очередная эмблема Citroen стала 10-й в истории марки и представляет собой современный взгляд на логотип 1919 года.Читать далее
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