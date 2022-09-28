Компания Smart озвучила цены на электро-кроссовер #1. Европейцы кусают локти, завидуя китайцам

Версии Premium (от 44 990 евро) и Brabus (48 990 евро) расположены выше # 1 Pro +. Между этими двумя вариантами находится Launch Edition, за который будут просить 46 290 евро. В компании Smart не уточняют, как долго будет продолжаться выпуск версии Launch Edition.

При этом есть данные по Великобритании. Здесь предзаказы Launch Edition будут возможны с января 2023 года и строго ограничены объемом в 100 машин. Предварительные заказы на другие модификации откроются не ранее второго квартала следующего года. В континентальной Европе предзаказы на леворульные Smart # 1 стартуют уже в октябре этого года.

Компания Smart представила производственную версию # 1 в апреле 2022-го. Кроме торговой марки автомобиль больше не имеет ничего общего со знакомыми малолитражками. Модель # 1 основана на платформе Geely SEA и имеет длину 4,27 метра. Блок электропривода имеет выходную мощность 200 кВт, батарея 66 кВт/ч обеспечивает запас хода до 440 км по циклу WLTP.

Интересно, что на новом для себя китайском рынке продажи электромобиля уже стартовали. Ими заведует вновь организованная компания Smart Home China. Первые машины уже поступили в салоны таких мегаполисов, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Ханчжоу и пр.

На местном рынке Smart # 1 доступен по ценам, начиная с 194 200 юаней (28 055 евро). Упомянутая нами в начале комплектация Pro + стоит 209 200 юаней, что соответствует 30 220 евро. При этом есть еще версия Pure +, которая недоступна в Европе.

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