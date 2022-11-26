Компания «Соллерс» приступила к выпуску в Алабуге автомобилей под своим брендом

По словам Дениса Мантурова, главы Минпромторга России, присутствовавшего на презентации проекта, продажи коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре 2022 года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023-м.

Программа локализации новой линейки будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси и т.д. «В проекте будет задействован весь текущий персонал завода», – отметил вице-премьер.

Адиль Ширинов, председатель совета директоров ПАО «Соллерс», отметил, что «Арго» и «Атлант» станут важными игроками сегмента LCV в России, способными закрыть все потребности бизнеса в лёгких коммерческих перевозках.

Модельный ряд «Атлант» включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 тонны может быть оснащён дизелем 139 л.с. либо 150 л.с. (оба – «Евро 5»). Основными преимуществами «Атланта», по утверждению автопроизвоителя, являются лучшая стоимость владения в классе, широкий выбор модификаций, их богатое базовое оснащение, универсальность и отличная эргономика.

В свою очередь, «Арго» полной массой 2,5-3,5 тонны представляет собой компактный бескапотник, ориентированный на внутригородские перевозки. Его отличают компактность, манёвренность, низкая высота погрузки, возможность въезда в центр крупных городов. На выбор предлагаются 130-сильный дизель либо бензиновый агрегат мощностью 147 л.с.

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