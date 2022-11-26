Компания «Соллерс» приступила к выпуску в Алабуге автомобилей под своим брендом
Фото: Соллерс
По словам Дениса Мантурова, главы Минпромторга России, присутствовавшего на презентации проекта, продажи коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре 2022 года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023-м.
Программа локализации новой линейки будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси и т.д. «В проекте будет задействован весь текущий персонал завода», – отметил вице-премьер.
Адиль Ширинов, председатель совета директоров ПАО «Соллерс», отметил, что «Арго» и «Атлант» станут важными игроками сегмента LCV в России, способными закрыть все потребности бизнеса в лёгких коммерческих перевозках.
Модельный ряд «Атлант» включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 тонны может быть оснащён дизелем 139 л.с. либо 150 л.с. (оба – «Евро 5»). Основными преимуществами «Атланта», по утверждению автопроизвоителя, являются лучшая стоимость владения в классе, широкий выбор модификаций, их богатое базовое оснащение, универсальность и отличная эргономика.
В свою очередь, «Арго» полной массой 2,5-3,5 тонны представляет собой компактный бескапотник, ориентированный на внутригородские перевозки. Его отличают компактность, манёвренность, низкая высота погрузки, возможность въезда в центр крупных городов. На выбор предлагаются 130-сильный дизель либо бензиновый агрегат мощностью 147 л.с.
-
29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 08:43
«Соллерс» назвал цены своих новых моделей
В минувшие выходные на заводе в Елабуге, где еще недавно собирали фургоны Ford Transit, стартовала сборка двух новых моделей под собственной маркой «Соллерс». Сейчас в компании назвали цены обеих новинок.Читать далее
-
29.11.2022, 08:17
Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне Stellantis решили вдохнуть в Lancia новую жизнь и вернуть ей былую славу.Читать далее
-
29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 08:43
«Соллерс» назвал цены своих новых моделей
В минувшие выходные на заводе в Елабуге, где еще недавно собирали фургоны Ford Transit, стартовала сборка двух новых моделей под собственной маркой «Соллерс». Сейчас в компании назвали цены обеих новинок.Читать далее
-
29.11.2022, 08:17
Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне Stellantis решили вдохнуть в Lancia новую жизнь и вернуть ей былую славу.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 11 554 000 РMercedes V-класс 2022 в Москве
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 2 655 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 700 000 РNissan Note 2012 в Москве
- 4 100 000 РBMW X6 2017 в Москве
- 16 050 000 РBMW X7 2022 в Москве
- 5 355 000 РVolvo XC60 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW X4 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий