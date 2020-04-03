Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 апреля 2020, 00:01

Компания Suzuki отработала март с 27-процентным ростом

  • 396
  • 0
Фото: Suzuki
В нынешних реалиях это почти что чудо. Согласно данным московского офиса Suzuki Motor, за тридцать один день прошлого месяца официальные дилеры марки отгрузили покупателям 787 новых машин.
Компания Suzuki отработала март с 27 процентным ростом

Фото: Suzuki

Ранее мы писали
Российский офис Suzuki подвел итоги продаж новых автомобилей с начала 2020 года. За два первых месяца дилеры ...
Читать далее
Это, повторимся, +27% к февралю текущего года и +6% к марту прошлого года, что также вполне оптимистично. 

В модельной расстановке никакого откровения. Лидер по-прежнему тот же компактный городской кроссовер Vitara – 555 реализованных единиц и +36% роста.

Новыми владельцами Suzuki SX4 стали 194 россиянина. Этого результат хватило для того, что на 14% улучшить показатель февраля и на 40% - марта 2019-го.

Наконец, 52—процентное увеличение (к марта 2019 года) зарегистрировано в российских продажах Jimny. Правда, в штуках объем  выглядит скромно – всего 38 машин.

Актуальная стоимость машин, согласно данным сайта компании: Suzuki Vitara - от 1 149 000 рублей, Suzuki SX4 - 1 249 000 рублей, Suzuki Jimny - от 1 489 000 рублей.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Suzuki Vitara
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
Сергей
Форум Suzuki SX4 S-Cross
Я куплю этот автомобиль в конце года, тест драйв успешно. Сейчас Sx4.
Евгений
Что купить весной? Главные новинки авторынка марта 2019 года
заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
дамир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Сузуки
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Suzuki Vitara
Объявления о продаже Suzuki Vitara
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 28 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 29 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Компания Suzuki отработала март с 27-процентным ростом
{{material_129180}} Это, повторимся, +27% к февралю текущего года и +6% к марту прошлого года, что также вполне оптимистично.  В модельной расстановке никакого откровения. Лидер по-прежнему тот же компактный городской кроссовер Vitara – 555 реализованных единиц и +36% роста.Новыми владельцами Suzuki SX4 стали 194 россиянина. Этого результат хватило для того, что на 14% улучшить показатель февраля и на 40% - марта 2019-го. Наконец, 52—процентное увеличение (к марта 2019 года) зарегистрировано в российских продажах Jimny. Правда, в штуках объем  выглядит скромно – всего 38 машин. Актуальная стоимость машин, согласно данным сайта компании: Suzuki Vitara - от 1 149 000 рублей, Suzuki SX4 - 1 249 000 рублей, Suzuki Jimny - от 1 489 000 рублей.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Нижний Новгород Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться