Компания Suzuki отработала март с 27-процентным ростом
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Фото: Suzuki
В модельной расстановке никакого откровения. Лидер по-прежнему тот же компактный городской кроссовер Vitara – 555 реализованных единиц и +36% роста.
Новыми владельцами Suzuki SX4 стали 194 россиянина. Этого результат хватило для того, что на 14% улучшить показатель февраля и на 40% - марта 2019-го.
Наконец, 52—процентное увеличение (к марта 2019 года) зарегистрировано в российских продажах Jimny. Правда, в штуках объем выглядит скромно – всего 38 машин.
Актуальная стоимость машин, согласно данным сайта компании: Suzuki Vitara - от 1 149 000 рублей, Suzuki SX4 - 1 249 000 рублей, Suzuki Jimny - от 1 489 000 рублей.
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