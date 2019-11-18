Компания «Три» лишилась трех пунктов автосервиса
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Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Поскольку все это время участок использовался вне правового поля, руководству ООО «Три» вручили уведомление о необходимости его освобождения. Но пункт автосервиса в установленный срок демонтирован не был, а потому сотрудники ККИ решили освободить его, что называется, в принудительном порядке.
В настоящее время ККИ работает над привлечением коммерсантов к административной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Шансы выиграть у города большие, потому как есть прецеденты в марте 2019-го ООО «Три» уже получало штраф в размере 100 тыс. рублей за совершение аналогичных правонарушений.
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