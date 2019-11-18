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18 ноября 2019, 19:31

Компания «Три» лишилась трех пунктов автосервиса

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Фото: ККИ
На Суздальском проспекте, вблизи дома 33 по пр. Культуры в Санкт-Петербурге снесли некогда успешно работавшие шиномонтаж, СТО и автомойку. Снесли не злоумышленники, а в соответствии с действующим законодательством, после проведения обследования земельного участка сотрудниками Комитета по контролю за имуществом (ККИ).
Компания Три лишилась трех пунктов автосервиса

Фото: ККИ

Компания Три лишилась трех пунктов автосервиса

Фото: ККИ

Компания Три лишилась трех пунктов автосервиса

Фото: ККИ

Компания Три лишилась трех пунктов автосервиса

Фото: ККИ

Компания Три лишилась трех пунктов автосервиса
Компания Три лишилась трех пунктов автосервиса
Компания Три лишилась трех пунктов автосервиса
Компания Три лишилась трех пунктов автосервиса

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Они-то и определили, что павильоны ООО «Три» оказывали здесь услуги самовольно. Правда, так было не всегда. Ранее в отношении земельного участка с компанией был заключен договор аренды, но в конце прошлого года он был расторгнут, а продлевать его город отказался.

Поскольку все это время участок использовался вне правового поля, руководству ООО «Три» вручили уведомление о необходимости его освобождения. Но пункт автосервиса в установленный срок демонтирован не был, а потому сотрудники ККИ решили освободить его, что называется, в  принудительном порядке.

В настоящее время ККИ работает над привлечением коммерсантов к административной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Шансы выиграть у города большие, потому как есть прецеденты в марте 2019-го ООО «Три» уже получало штраф в размере 100 тыс. рублей за совершение аналогичных правонарушений.


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Компания «Три» лишилась трех пунктов автосервиса
{{material_126990}} Они-то и определили, что павильоны ООО «Три» оказывали здесь услуги самовольно. Правда, так было не всегда. Ранее в отношении земельного участка с компанией был заключен договор аренды, но в конце прошлого года он был расторгнут, а продлевать его город отказался. Поскольку все это время участок использовался вне правового поля, руководству ООО «Три» вручили уведомление о необходимости его освобождения. Но пункт автосервиса в установленный срок демонтирован не был, а потому сотрудники ККИ решили освободить его, что называется, в  принудительном порядке.В настоящее время ККИ работает над привлечением коммерсантов к административной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Шансы выиграть у города большие, потому как есть прецеденты в марте 2019-го ООО «Три» уже получало штраф в размере 100 тыс. рублей за совершение аналогичных правонарушений.
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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