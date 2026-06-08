От громких обещаний до банкротства: что на самом деле произошло с нашумевшим автобрендом ZUBR из Беларуси

8 июня 2026, 08:56
Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
История белорусского автобренда ZUBR получила новый поворот: компания, владевшая автосалоном на МКАД, официально признана банкротом. Почему проект не дошел до покупателей, какие долги накопились и что теперь ждет клиентов - разбираемся, что происходит на рынке прямо сейчас.
Для российских автолюбителей новости о банкротстве компании, связанной с проектом ZUBR, могут стать важным сигналом: даже громкие старты и амбициозные планы не всегда приводят к успеху на рынке. Особенно это актуально для тех, кто следит за развитием новых брендов и возможностями покупки автомобилей белорусской сборки.
В конце мая экономический суд начал процедуру банкротства ООО «Зубр Бизнесинвест» - именно этой компании принадлежал автосалон на МКАД рядом с Минской овощной фабрикой. В этом автосалоне планировали продавать автомобили ZUBR, собранные на базе китайских моделей Forthing. Проект стартовал с большим размахом в конце 2025 года: покупателям обещали пять моделей по цене от 59,9 до 79,9 тысячи белорусских рублей (1,6 - 2,1 млн российских), открыли отдельную дилерскую сеть, начали принимать предзаказы и даже подготовили шоу-рум.
Однако уже в декабре того же года стало известно, что ни одно предприятие не получило официальных разрешений на производство автомобилей ZUBR на заводе «Юнисон». После этого проект фактически застопорился, а компании, созданные для его реализации, начали сталкиваться с серьезными финансовыми трудностями. Обязательства перед кредиторами росли, а вернуть деньги пытались не только партнеры, но и клиенты, внесшие предоплату за машины.
Ранее аналогичные проблемы возникли у ООО «Зубр Автогрупп»: компания допустила дефолт по токенам и попыталась начать ликвидацию, но судебный запрет не позволил завершить этот процесс. Теперь банкротство настигло и ООО «Зубр Бизнесинвест». Незадолго до обращения в суд компания продала автосалон на МКАД, который находился в залоге у «Нео Банк Азия». Ожидалось, что объект принесет около 1,8 миллиона белорусских рублей (47 млн российских), однако, по материалам суда, общая задолженность компании приблизилась к 8 миллионам рублей (210 млн российских), а стоимость активов оценивается примерно в 2,1 миллиона (55 млн российских), из которых более 1,8 миллиона - дебиторская задолженность.
Суд возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство, следующее заседание назначено на 26 августа. Эта ситуация наглядно показывает, насколько рискованно вкладываться в новые автомобильные проекты без четкой юридической базы и поддержки отрасли. Для сравнения, на рынке уже были случаи, когда дилеры не принимали новые модели из-за проблем с идентификацией и сервисом - подробнее об этом можно узнать в материале о сложностях с продажей BMW X6 40d российской сборки: подробности о дилерских рисках.
Если рассматривать ситуацию в целом, история ZUBR - это пример того, как отсутствие разрешительной документации и накопленные долги могут привести к краху даже перспективного проекта. Важно отметить, что в последние годы белорусский автопром активно искал новые ниши, но столкнулся с рядом бюрократических и финансовых барьеров. По данным суда, активы компании не покрывают даже четверти долгов, а большинство средств - это не реальные деньги, а дебиторская задолженность, которую еще предстоит взыскать. В итоге, вместо выхода на рынок, бренд ZUBR оказался в центре судебных разбирательств, и теперь его судьба решается не в автосалонах, а в залах суда.
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