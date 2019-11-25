Комплекс «Поток-Д» выявил водителя с кредитным долгом 3 млн рублей
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Неплательщику в свое время ограничили право на выезд за пределы России. Однако, решение суда должник проигнорировал. Kia был внесен в базу данных аппаратно-программного комплекса «Поток-Д», и вот в ходе последнего рейда его «запеленговали».
Естественно, машину эвакуировали, причем, на спецстоянку. Теперь хозяин будет вынужден, помимо прочих своих бед, оплатить еще и услуги эвакуатора и хранения автомобиля.
Пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу также информирует, что посредством часто используемого в работе аппаратно-программного комплекса «Поток-Д» на предмет наличия задолженностей у владельцев транспортных средств было проверено около 500 автомобилей. Всем «водителям-должникам были вручены требования явки на прием, разъяснены последствия неисполнения судебных решений и актов иных органов».
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