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25 ноября 2019, 02:41

Комплекс «Поток-Д» выявил водителя с кредитным долгом 3 млн рублей

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Фото: Bash.news
На парковках ряда торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга прошел совместный рейд сотрудников налоговой службы и судебных приставов. Итог: изъят Kia Sportage, принадлежащий должнику с кредитным долгом 3 млн рублей. Участь кроссовера уже определена: он будет реализован в счет погашения задолженности.

Неплательщику в свое время ограничили право на выезд за пределы России. Однако, решение суда должник проигнорировал. Kia был внесен в базу данных аппаратно-программного комплекса «Поток-Д», и вот в ходе последнего рейда его «запеленговали».

Естественно, машину эвакуировали, причем, на спецстоянку. Теперь хозяин будет вынужден, помимо прочих своих бед, оплатить еще и услуги эвакуатора и хранения автомобиля.

Пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу также информирует, что посредством часто используемого в работе аппаратно-программного комплекса «Поток-Д» на предмет наличия задолженностей у владельцев транспортных средств было проверено около 500 автомобилей. Всем «водителям-должникам были вручены требования явки на прием, разъяснены последствия неисполнения судебных решений и актов иных органов».

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Форум KIA Sportage
Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошла нолевое ТО у диллеров, а компьютер все равно показывает что нужно пройти ТО. У кого нибудь было такое? С чем может быть связано?
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Комплекс «Поток-Д» выявил водителя с кредитным долгом 3 млн рублей
Неплательщику в свое время ограничили право на выезд за пределы России. Однако, решение суда должник проигнорировал. Kia был внесен в базу данных аппаратно-программного комплекса «Поток-Д», и вот в ходе последнего рейда его «запеленговали».Естественно, машину эвакуировали, причем, на спецстоянку. Теперь хозяин будет вынужден, помимо прочих своих бед, оплатить еще и услуги эвакуатора и хранения автомобиля.Пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу также информирует, что посредством часто используемого в работе аппаратно-программного комплекса «Поток-Д» на предмет наличия задолженностей у владельцев транспортных средств было проверено около 500 автомобилей. Всем «водителям-должникам были вручены требования явки на прием, разъяснены последствия неисполнения судебных решений и актов иных органов».
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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