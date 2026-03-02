Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

2 марта 2026, 18:29

Возвращение «Москвича»: всё о новых моделях М70 и М90, ценах и «начинке»

«Москвич» раскрыл цены и комплектации новых кроссоверов М70 и М90

Российский автопроизводитель «Москвич» представил подробности о комплектациях и стоимости своих новых кроссоверов М70 и М90. Ожидается, что старт продаж состоится уже в марте 2026 года. Новинки получили современные опции, расширенные системы безопасности и свежий дизайн.

Российская марка «Москвич» официально представила детали комплектаций и объявила старт продаж своих новых кроссоверов — моделей М70 и М90, которые появятся у дилеров в начале марта 2026 года.

Более крупный и вместительный Москвич М90 предлагается в единственной, топовой комплектации «Ультимейт» стоимостью 4 199 000 рублей. Этот семиместный кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 200 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, работающим в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и интеллектуальным полным приводом. Внешне автомобиль выделяется массивной радиаторной решеткой, двадцатидюймовыми легкосплавными дисками, современной светодиодной оптикой с лазерной гравировкой, скрытыми ручками дверей, затемненными стеклами задней части и панорамной крышей с люком.

Внутри М90 встречает перфорированными поверхностями с декоративными вставками под дерево, трехзонным климат-контролем с индивидуальными настройками для пассажиров второго ряда, подогревом сидений с инфракрасной проводкой, вентиляцией передних кресел и мультимедийной системой с 12,3-дюймовым дисплеем, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto. Салон может быть выполнен в светло-бежевом или классическом черном цвете с имитацией природных пород дерева. В арсенал безопасности входят пять режимов движения, комплекс систем кругового обзора с камерами, парковочные датчики, шесть подушек безопасности, а также современные системы ADAS: адаптивный круиз-контроль, интеллектуальное управление дальним светом, система экстренного торможения, мониторинг слепых зон и ассистенты движения и смены полосы.

Москвич М70, в свою очередь, будет доступен в двух версиях: «Драйв» за 3 099 000 рублей и «Ультра» за 3 499 000 рублей. Обе версии переднеприводные, с передней подвеской МакФерсон и многорычажкой сзади. Внешне модель отличается светодиодной оптикой с противотуманками, классическими ручками дверей, спойлером на пятой двери, черными 19-дюймовыми дисками и карбоновыми накладками на пороги. Интерьер доступен либо в классическом черном цвете со светлым верхом, либо с коричневой отделкой сидений в сочетании с черным потолком, а руль обтянут микрофиброй.

Багажник М70 вмещает 507 литров, а при сложенных сиденьях его объем увеличивается до 1 484 литров; внутри предусмотрены LED-подсветка, органайзер под полом и электропривод двери. Версия «Драйв» оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатым роботом, а версия «Ультра» получила 200-сильный турбодвигатель и девятиступенчатый автомат. В базовую комплектацию «Драйв» входят панорамная крыша со шторкой, электропривод сиденья водителя с памятью, двухзонный климат-контроль и зимний пакет с подогревом всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Версия «Ультра» дополнительно предлагает подрулевые лепестки, выбор режима движения, электропривод сиденья пассажира, беспроводную зарядку, камеру кругового обзора и расширенный мониторинг слепых зон, а также мультимедийную систему с 12-дюймовым экраном, объединенным с цифровой приборной панелью. Обе версии М70 оснащены шестью подушками безопасности, системой ISOFIX, а также комплексом помощников: экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, помощник удержания в полосе, датчики дождя и света.

Гарантия на новые кроссоверы составляет 3 года или 100 000 километров пробега с дополнительными двумя годами постгарантийной поддержки, а на первом этапе автомобили будут доступны в 60 дилерских центрах по всей России. Напомним, «Москвич» является одним из старейших отечественных автомобильных брендов, история которого началась еще в середине прошлого века, и сегодня возрожденная марка активно расширяет модельный ряд, внедряя современные технологии и стремясь конкурировать с ведущими мировыми производителями.

В настоящее время на рынке новых автомобилей в России наблюдается заметная динамика цен и комплектаций. Например, недавно стало известно, что сразу несколько популярных брендов, включая Livan, Belgee и Jetour, скорректировали стоимость своих моделей, что подробно рассматривалось в материалах о февральском изменении цен на новые автомобили

«Москвич» продолжает укреплять свои позиции на российском рынке, делая акцент на современных технологиях, безопасности и комфорте. Новые кроссоверы «Москвич 7» и «Москвич 8» призваны не только расширить линейку бренда, но и задать новые стандарты в своем классе.

Благодаря внедрению передовых систем помощи водителю, продуманному оснащению и тщательной проработке деталей, компания рассчитывает привлечь внимание как семейных покупателей, так и технических специалистов, которые ценят инновации и стиль. В ближайшие годы «Москвич» планирует и дальше развивать модельный ряд, чтобы соответствовать ожиданиям российских автолюбителей и успешно конкурировать с зарубежными производителями.

Упомянутые марки: Москвич
Похожие материалы Moskvich

