Комплектующие для заводов японских автоконцернов в Петербурге застряли на таможне
В России по требованию Роспотребнадзора все японские товары на таможне стали усиленно проверять на уровень радиации, пишет издание Коммерсант. Причиной стало «превышение максимальных уровней активности радионуклидов». При этом, в ведомстве отмечают, что нормативы не меняли с 2018 года.
Руководство представительства Toyota и Nissan опасаются, что им придется останавливать конвейер, так как японские товары должны проходить санитарно-карантинный контроль, а на ряде таможенных пунктов он проходит очень медленно.
В Toyota, завод которой находится в Петербурге, заявили “Ъ”, что ситуация создает риски для бесперебойного производства автомобилей. «В настоящее время мы наблюдаем задержки в таможенном оформлении компонентов для производства, выпускаемых нами и нашими поставщиками в Японии».
В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга знают о сложившейся ситуации, в ведомстве рассчитывают, что в ближайшее время будет принято решение по обеспечению бесперебойной поставки автокомплектующих.
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