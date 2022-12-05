Компоненты моторов Yamaha будут делать из древесных волокон
Разумеется, Yamaha не планирует изготавливать из древесины цилиндры, блоки двигателей и другие ключевые основные компоненты силовых агрегатов. Из CNF будут формовать термостаты, водяные насосы или даже шкивы двигателя. Начиная с 2024 года, запчасти из инновационного материала появятся на моторах гидроскутеров и катеров. Далее настанет очередь мотоциклетных двигателей, а затем, возможно, и автомобильных.
Компания Yamaha уже заключила партнерское соглашение с Nippon Paper Industries. По словам представителей Yamaha и Nippon, они первыми в мире начнут применять CNF в производстве автомобильных компонентов.
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Британский миллиардер решил расстаться со своей построенной на заказ умопомрачительной 75-метровой яхтой всего через пять лет после покупки. Судно может похвастаться подводной смотровой площадкой и огромным бассейном с прозрачной стенкой.Читать далее
-
05.12.2022, 17:06
Что будет с российским авторынком в 2023 году: три сценария
Эксперты Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ) подготовили три возможных сценария развития ситуации на российском авторынке в 2023 году. По самому оптимистичному прогнозу продажи новых легковых автомобилей не превысят 850 тысяч единиц.Читать далее
-
05.12.2022, 16:20
В России появился первенец Huawei: у себя на родине он стал бестселлером
У дилеров по всей стране появился новый кроссовер Aito M5, который стал результатом совместной работы Huawei и Seres. Новинку называют самым дорогим гаджетом Huawei. В первый же месяц продаж она разошлась тиражом в 10 000 экземпляров.Читать далее
-
05.12.2022, 15:29
Новый вид мошенничества: каршеринг и плачущие дети
Журналисты телеграм-канала Baza рассказали о новой схеме мошенников, которые выманивают у простодушных прохожих десятки тысяч рублей. Одной из первых жертв жуликов стала москвичка Вероника.Читать далее
-
05.12.2022, 14:11
В Госдуме предлагают серьезно расширить список лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль
Депутаты из думской фракции ЛДПР разработали законопроект, разрешающий штрафовать и лишать прав водителей за употребление лекарств, не являющихся психотропными или наркотическими.Читать далее
-
05.12.2022, 13:44
Открыто движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста
Поврежденную октябрьским взрывом автомобильную часть Крымского моста вновь открыли для движения машин утром 5 декабря. На замену четырех пролетов потребовалось менее двух месяцев.Читать далее
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