Компоненты моторов Yamaha будут делать из древесных волокон

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CNF

Инновационный композитный материал называется CNF. Он изготавливается путем смешивания нановолокон целлюлозы и полипропилена. Результат получается на 25% легче современного пластика, используемого для изготовления компонентов двигателя, а выброcы CO2 при производстве материала существенно ниже. Кроме того,пригоден для переработки.

Разумеется, Yamaha не планирует изготавливать из древесины цилиндры, блоки двигателей и другие ключевые основные компоненты силовых агрегатов. Из CNF будут формовать термостаты, водяные насосы или даже шкивы двигателя. Начиная с 2024 года, запчасти из инновационного материала появятся на моторах гидроскутеров и катеров. Далее настанет очередь мотоциклетных двигателей, а затем, возможно, и автомобильных.

Компания Yamaha уже заключила партнерское соглашение с Nippon Paper Industries. По словам представителей Yamaha и Nippon, они первыми в мире начнут применять CNF в производстве автомобильных компонентов.

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