Компоновка кемпера на базе УАЗ «Профи» вызывала много вопросов
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
В опубликованной в июне спецификации говорилось, что кузов кемпера выполнят из стеклопластика, а в салоне разместится кухня, диван-трансформер, подъемная кровать и санузел с душем. Из опубликованных иллюстраций неясно, как попасть на верхнюю спальную полку, и как выглядит обеденная зона. Потенциальных покупателей также интересовало, насколько человек рассчитан кемпер и предусмотрены ли ремни безопасности на сдвоенном сидении? Кроме того, звучали вопросы о технических подробностях – от мощности силовых агрегатов до объема баков с водой и топливом и общей энерговооруженности автомобиля.
Разумеется, всех без исключения интересовала цена, но о ней пока остается только догадываться. С учетом того, что кемпер на базе Lada Granta стоит от 1,7 млн рублей, за более крупный УАЗ «Профи» будут просить в пределах 3 млн рублей.
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