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30 апреля 2022, 19:00

Кому и зачем понадобилось превращать подержанные грузовики в электромобили?

Европейский рынок электромобилей живет и процветает. На начало 2022 года их доля в странах ЕС составила 18% от общего числа зарегистрированных новых автомобилей. Годом ранее цифра была меньше - 10,5%. Это данные ACEA.
Фото: Picture Alliance

Автопроизводители делают упор, как правило, на легковых машинах, при этом как бы оставляя вне пределов своего внимания коммерческие транспортные средства, включая грузовики и автобусы. 

Восполнить пробел решила компания Pepper Motion, поставившая перед собой задачу электрифицировать подержанные дизельные грузовики. «Мы хотим переоборудовать десятки тысяч грузовых автомобилей и автобусов в ближайшие несколько лет», - заявил в интервью изданию Handelsblatt исполнительный директор компании Андреас Хагер. Он также отметил, что, если не электрифицировать эти машины, у автопарков не будет будущего.

Автопарки созрели

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Причины такого заявления понятны. К 2050 году Евросоюз намерен стать полностью климатически нейтральным, а к 2030-му должны быть достигнуты определенные целевые показатели по автомобильным выбросам. Чтобы реализовать задуманное, к началу следующего десятилетия по дорогам Европы должны колесить не менее 2 млн грузовиков массой 7,5 тонны и выше, работающих на альтернативном источнике энергии.

Последнее исследование Bain & Company показало, что большинство руководителей автопарков в Европе полны решимости покупать электрические или водородные грузовики уже через 3 года. «Дизели будут постепенно терять свои позиции», - заявил представитель Bain & Company Йорг Намм.

На сегодняшний день основная проблема заключается в том, что у производителей автомобилей до сих пор недостаточно моделей с «чистым» приводом. К примеру, компания MAN, один из европейских лидеров грузового транспорта, пока что имеет в своей линейке небольшие развозные электро-грузовики, но до сих пор не смогла вывести на рынок тяжелый электро-тягач.

«Понимая сложившуюся ситуацию, мы как раз таки и хотим дать подержанному коммерческому автомобилю экологически чистую вторую жизнь – на сей раз в качестве электромобиля, - заявил Андреас Хагер. – Считаем, что в перспективе это наиболее экономичное решение».

Все дело в комплектах

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Для трансформации подержанного дизельного грузовика компания, в свое время преобразованная из стартапа Intech, предлагает электрификационный комплект со специально разработанным блоком управления. Проект ориентирован, прежде всего, на компании с большим автопарком - транспортные и экспедиторские организации, которые, вероятно, столкнутся к 2030 году с обозначенными трудностями.

В настоящее время Pepper Motion предлагает комплекты для перевооружения грузовиков Mercedes Citaro, Actros и Atego. Основные модели MAN и Iveco должны стать электрическими в следующем году.

На переоснащение одного городского автобуса, по информации компании, уйдет всего 6-8 недель. Предполагается, что дальность хода на одной зарядке составит около 250 км. Новые электромобили стоят дорого, поэтому и процесс перевооружения Pepper Motion также недешев. При этом компания утверждает, что при любом раскладе можно будет добиться существенной экономии, особенно в течение определенного количества лет. К тому же, можно будет рассчитывать на государственное финансирование.

Pepper Motion уже запустила процесс переоборудования автомобилей – это так называемый пилотный этап. В текущем году электрическими станут десятки грузовиков, в следующем - несколько сотен. В 2024 году компания планирует продавать до 1000 комплектов электрификации ежегодно, а к 2030 году - в 60 раз больше. По некоторым оценкам, в этом году выручка компании может составить 14 млн евро, однако в 2026-м реально ожидать прибыль в размере более 1 млрд евро.

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Впрочем, радужные перспективы Pepper Motion разделяют не все специалисты. Среди скептиков - небольшие экспедиторские компании, у которых не так много капитала. Именно для таких клиентов разработана альтернатива – некое подобие аренды.

Рост интереса инвесторов

При этом крупные инвесторы смотрят в будущее проекта с оптимизмом. Среди них, помимо мажоритарного владельца Friedrich & Wagner Holding, такие известные в Германии и во всей Европе компании, как Hamburger Family-Office Lennertz & Co. и Группа Würth.

Буквально на днях представитель Pepper Motion заявил о намерении компании распространить свой бизнес на рынок Франции. Там в сотрудничестве с REV Mobilities компания планирует переоборудовать около 5000 автобусов и грузовиков. В Австрии также создана соответствующая дочерняя компания. Офисы продаж заработали недавно в Польше и Италии.

А чем сегодня живет рынок грузовиков

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (АСЕА), в первом квартале 2022 года регистрация новых грузовиков, работающих на стандартных видах топлива, в странах Евросоюза сократилась на 18,1% и составила 411 097 ед. Мартовские результаты снизили квартальные показатели больше, чем результаты, зафиксированные за первые 2 месяца года.

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Все четыре ключевых рынка ЕС способствовали негативным показателям европейского региона: Испания (-30,3%), Франция (-21,9%), Германия (-11,6%) и Италия (-4,8%).

С января по март продажи легких грузовиков в Евросоюзе снизились на -21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 329 606 ед. Продажи средних и тяжелых грузовиков (свыше 3,5 тонны) просели меньше - на 2%, достигнув показателя почти 75 000 ед.

Наименьшее падение было отмечено в секторе новых автобусов – всего -0,2%, и это, несмотря на существенный рост реализации техники в марте-месяце. Убытки зафиксированы на трех основных рынках ЕС: в Италии (-15,7%), Германии (-10,1%) и Франции (-2,8%). Приятным исключением стала лишь Испания, здесь зарегистрирован рост продаж новых автобусов, причем на приличную величину (+ 52,8%).

В «электрическом» сегменте порядок цифр иной. По некоторым данным, мировой рынок электро-грузовиков на сегодняшний день не превышает 100 000 ед. (у Европы 2 место вслед за Азиатско-Тихоокеанским регионом). При этом к 2030-му он может раздуться до 1,5 млн ед. Основными игроками здесь являются компании BYD (Китай), Daimler AG (Германия), AB Volvo (Швеция), Paccar (США) и Scania (Швеция).

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