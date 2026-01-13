Неожиданные ограничения для водителей — кого коснутся новые правила?

13 января 2026, 11:43
Кому запретят садиться за руль в 2026 году и почему это важно
В России ужесточили требования к состоянию здоровья водителей. Новые правила вызвали споры среди экспертов и автомобилистов. Некоторые ограничения удивили даже опытных юристов. Почему теперь не все смогут получить права — разбираемся в деталях.
В сентябре 2025 года в России вступили в силу обновленные правила допуска к управлению автомобилем для людей с травмами и хроническими заболеваниями. Новые требования вызвали бурную дискуссию среди автомобилистов и специалистов, ведь теперь получить водительское удостоверение стало сложнее для многих, кто раньше не сталкивался с подобными ограничениями.
Один из самых резонансных случаев произошел в Красноярском крае. Мужчина, потерявший две фаланги большого пальца правой руки, столкнулся с отказом в выдаче медицинской справки для получения новых прав. Несмотря на то, что ранее он уверенно управлял автомобилем, теперь ему разрешили садиться за руль только машин с автоматической коробкой передач. Причина — обновленный перечень противопоказаний, утвержденный правительством. Документ четко определяет, что отсутствие двух фаланг большого пальца на руке не позволяет управлять автомобилем с механической трансмиссией.
Судебная тяжба дошла до Верховного суда, где мужчина пытался доказать, что способен безопасно водить и «механику». Однако судьи остались непреклонны: безопасность на дорогах важнее индивидуальных особенностей. Такой подход вызвал волну обсуждений — действительно ли универсальные списки противопоказаний отражают реальные возможности каждого водителя?
В обновленных правилах особое внимание уделено психическим расстройствам. К уже привычным диагнозам, таким как шизофрения и эпилепсия, добавились новые категории — например, общие расстройства психологического развития. Водителям с такими диагнозами путь за руль теперь закрыт. Не обошли стороной и проблемы со зрением: если острота зрения на одном глазу ниже 0,6, а на другом — ниже 0,2, права категории B не выдадут. Также ограничения касаются людей с хроническими заболеваниями глаз, нарушениями век, диплопией, спонтанным нистагмом и другими патологиями.
Интересно, что к травмам ног регламент относится гораздо мягче. Даже при серьезных повреждениях нижних конечностей, включая ампутации, параличи и деформации, человек может получить допуск к управлению автомобилем с механической коробкой передач. А вот к рукам требования куда строже: для «механики» они должны быть практически безупречны. Впрочем, для машин с «автоматом» допускаются даже серьезные травмы верхних конечностей, вплоть до отсутствия кисти или всей руки.
Документ подробно описывает, с какими именно травмами и заболеваниями можно садиться за руль. Например, если у водителя отсутствуют две фаланги большого пальца, но он выбирает автомобиль с автоматической трансмиссией, медицинская справка будет выдана. Также разрешено водить машину при отсутствии или неподвижности нескольких пальцев на одной из рук. Для людей с нарушениями слуха предусмотрена возможность управления автомобилем с использованием слухового аппарата.
В новых правилах появились и послабления для слабовидящих. Если в автомобиле установлена акустическая парковочная система, допускается полная слепота на один глаз. А при недостаточной остроте зрения разрешено использовать очки или контактные линзы.
Вопрос индивидуального подхода к каждому водителю остается открытым. Многие эксперты считают, что универсальные списки противопоказаний не всегда справедливы. В Госдуме уже обсуждают возможность пересмотра критериев, чтобы учитывать реальные навыки и возможности людей с инвалидностью, пишет Парламентская газета. Депутат Ярослав Нилов отмечает: есть примеры, когда люди с протезами обеих рук успешно и безопасно управляют автомобилями. Однако пока что закон требует строго следовать установленным нормам.
Безопасность на дорогах — приоритет для государства. Но не стоит забывать о том, что современные технологии и адаптивные устройства позволяют компенсировать многие физические ограничения. Возможно, в будущем правила станут гибче, а пока что тысячи россиян вынуждены подстраиваться под новые реалии.
Похожие материалы
-
15.01.2026, 18:51
GM и OnStar получили пятилетний запрет на продажу данных водителей в США
Американские регуляторы ввели пятилетний запрет для GM и OnStar на сбор и продажу данных водителей. Компании обязали получать явное согласие клиентов. Решение связано с громким расследованием. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.01.2026, 18:22
Почему в СССР построили грузовик с мотоциклетным мотором и что из этого вышло
В 60-х в СССР создали необычный грузовик с мотором от мотоцикла. Его делали вручную, а конструкция удивляла даже опытных инженеров. Почему проект не стал массовым и что мешало развитию - читайте в материале. История, о которой мало кто знает.Читать далее
-
15.01.2026, 18:05
Утреннее столкновение на Невском путепроводе парализовало движение в Петербурге
В Петербурге утром произошла авария с участием нескольких машин. На месте работают спасатели. Движение в районе ограничено. Подробности происшествия уточняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
15.01.2026, 14:13
Какие автомобили останутся в такси и каршеринге после новых правил локализации
С 2026 года такси и каршеринг ждут перемены. Водителям придется выбирать новые машины. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Какие авто останутся на дорогах, а какие исчезнут - читайте в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 13:02
MARSHALL представил 80 новых позиций для тормозных систем популярных авто
MARSHALL выпустил свежие суппорты и ремкомплекты для тормозных систем. Новинки рассчитаны на широкий круг автомобилей. В ассортименте - детали с защитой от коррозии. Внутри - интересные технические решения. Подробности - в материале.Читать далее
-
15.01.2026, 12:04
Москвич 6 остался в продаже несмотря на слухи о снятии модели с рынка
Вокруг лифтбека Москвич 6 разгорелись споры. Модель внезапно пропала с сайта. Компания дала неожиданный комментарий. Официальные дилеры продолжают предлагать авто. Ситуация развивается нестандартно.Читать далее
-
15.01.2026, 11:51
В России хотят разрешить камерам фиксировать все нарушения на дорогах с выделенкой
Власти обсуждают расширение полномочий дорожных камер. Изменения могут затронуть всех водителей. Эксперты спорят о последствиях нововведений. Неожиданные детали в законопроекте вызывают вопросы.Читать далее
-
15.01.2026, 08:56
Как отличить внедорожник от кроссовера и не ошибиться при выборе
Многие уверены, что кроссовер ничем не уступает внедорожнику. Но есть нюансы, которые меняют все. Разберем секреты настоящей проходимости. Не дайте себя обмануть внешним видом. В статье - только факты и реальные отличия.Читать далее
-
15.01.2026, 08:45
Какие автомобильные приметы существуют в России, Японии, США и других странах мира
Автомобильные приметы бывают неожиданными и даже абсурдными. Водители по всему миру верят в разные ритуалы. Почему в Корее избегают четверки, а в Германии не садятся за руль в пятницу 13-го? Читайте о самых необычных суевериях автомобилистов разных стран.Читать далее
-
15.01.2026, 06:50
Почему метановые автомобили в России не стали массовыми: главные барьеры развития
Газомоторная техника вызывает интерес, но инфраструктура буксует. Почему метановые авто не захватили рынок? Какие проблемы мешают развитию газовых заправок в России? Чиновники обещают перемены, но что происходит на самом деле - разбираемся.Читать далее
