Неожиданные ограничения для водителей — кого коснутся новые правила?

Кому запретят садиться за руль в 2026 году и почему это важно

В России ужесточили требования к состоянию здоровья водителей. Новые правила вызвали споры среди экспертов и автомобилистов. Некоторые ограничения удивили даже опытных юристов. Почему теперь не все смогут получить права — разбираемся в деталях.

В сентябре 2025 года в России вступили в силу обновленные правила допуска к управлению автомобилем для людей с травмами и хроническими заболеваниями. Новые требования вызвали бурную дискуссию среди автомобилистов и специалистов, ведь теперь получить водительское удостоверение стало сложнее для многих, кто раньше не сталкивался с подобными ограничениями.

Один из самых резонансных случаев произошел в Красноярском крае. Мужчина, потерявший две фаланги большого пальца правой руки, столкнулся с отказом в выдаче медицинской справки для получения новых прав. Несмотря на то, что ранее он уверенно управлял автомобилем, теперь ему разрешили садиться за руль только машин с автоматической коробкой передач. Причина — обновленный перечень противопоказаний, утвержденный правительством. Документ четко определяет, что отсутствие двух фаланг большого пальца на руке не позволяет управлять автомобилем с механической трансмиссией.

Судебная тяжба дошла до Верховного суда, где мужчина пытался доказать, что способен безопасно водить и «механику». Однако судьи остались непреклонны: безопасность на дорогах важнее индивидуальных особенностей. Такой подход вызвал волну обсуждений — действительно ли универсальные списки противопоказаний отражают реальные возможности каждого водителя?

В обновленных правилах особое внимание уделено психическим расстройствам. К уже привычным диагнозам, таким как шизофрения и эпилепсия, добавились новые категории — например, общие расстройства психологического развития. Водителям с такими диагнозами путь за руль теперь закрыт. Не обошли стороной и проблемы со зрением: если острота зрения на одном глазу ниже 0,6, а на другом — ниже 0,2, права категории B не выдадут. Также ограничения касаются людей с хроническими заболеваниями глаз, нарушениями век, диплопией, спонтанным нистагмом и другими патологиями.

Интересно, что к травмам ног регламент относится гораздо мягче. Даже при серьезных повреждениях нижних конечностей, включая ампутации, параличи и деформации, человек может получить допуск к управлению автомобилем с механической коробкой передач. А вот к рукам требования куда строже: для «механики» они должны быть практически безупречны. Впрочем, для машин с «автоматом» допускаются даже серьезные травмы верхних конечностей, вплоть до отсутствия кисти или всей руки.

Документ подробно описывает, с какими именно травмами и заболеваниями можно садиться за руль. Например, если у водителя отсутствуют две фаланги большого пальца, но он выбирает автомобиль с автоматической трансмиссией, медицинская справка будет выдана. Также разрешено водить машину при отсутствии или неподвижности нескольких пальцев на одной из рук. Для людей с нарушениями слуха предусмотрена возможность управления автомобилем с использованием слухового аппарата.

В новых правилах появились и послабления для слабовидящих. Если в автомобиле установлена акустическая парковочная система, допускается полная слепота на один глаз. А при недостаточной остроте зрения разрешено использовать очки или контактные линзы.

Вопрос индивидуального подхода к каждому водителю остается открытым. Многие эксперты считают, что универсальные списки противопоказаний не всегда справедливы. В Госдуме уже обсуждают возможность пересмотра критериев, чтобы учитывать реальные навыки и возможности людей с инвалидностью, пишет Парламентская газета. Депутат Ярослав Нилов отмечает: есть примеры, когда люди с протезами обеих рук успешно и безопасно управляют автомобилями. Однако пока что закон требует строго следовать установленным нормам.

Безопасность на дорогах — приоритет для государства. Но не стоит забывать о том, что современные технологии и адаптивные устройства позволяют компенсировать многие физические ограничения. Возможно, в будущем правила станут гибче, а пока что тысячи россиян вынуждены подстраиваться под новые реалии.