Концепт Mercedes CLA обещает 5 экранов на передней панели и запас хода свыше 700 километров
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Концепт отличается агрессивным «акульим носом» со светящейся панелью вместо радиаторной решетки. Тонкая полоса диодов опоясывает практически весь автомобиль и в выключенном состоянии имитирует попавший под запрет хром. Обтекаемые обводы кузова дополнены скрытыми дверными ручками и изогнутой стеклянной крышей с подсветкой в виде мерцающих звезд. Увеличенная колесная база сулит больше места во втором ряду.
Салон отличается «технологичной минималистской элегантностью» с пятью экранами на передней панели. Три центральных дисплея относятся к совершенно новой операционной системы MB.OS и, по-видимому, оснащены чипом с водяным охлаждением от NVIDIA. К услугам пассажиров виртуальный помощник и частная художественная галерея для показа изображений из NFT-кошелька. В отличие от других производителей, дизайнеры Mercedes-Benz решили отказаться от модной обивки из вторсырья в пользу премиальной кожи Nappa.
В движение электрический Mercedes CLA приводит мотор мощностью 238 л.с., который весит менее 110 кг и имеет «значительно меньшую долю тяжелых редкоземельных металлов, чем предыдущие поколения». Компания также заявила, что система имеет «чрезвычайно высокую энергоэффективность»: потери энергии составляют всего 7%. Это позволяет обеспечить дальность хода в 745 км. Функция быстрой подзарядки за 15 минут пополняет батарею на дополнительные 400 км пути.
Концепт оснащен полуавтономной системой вождения 2-го уровня, получающей информацию от лидара и нескольких камер. Серийную версию генеральный директор Mercedes Ола Каллениус пообещал представить в ближайшие месяцы.
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31.10.2022, 17:56
Mercedes рассматривает возможность выпуска среднеразмерного электро-седана в 2024 году
Компания Mercedes-Benz планирует создать аналог C-класса длиной 4,7 метра в качестве первой электрической модели в сегменте «Entry Luxury». С точки зрения технологии, среднеразмерный седан будет отличаться от нынешних электромобилей EQS и EQE.Читать далее
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11.02.2022, 16:59
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Пока цены новых автомобилей неуклонно ползут вверх, многие потенциальные покупатели начинают изучать предложения на вторичном рынке. Здесь за те же деньги можно взять подержанный автомобиль уровнем выше.Читать далее
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15.10.2020, 12:24
В России отзывают еще три модели Mercedes-Benz
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-
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19.12.2019, 16:28
Объявлены цены на Mercedes-AMG A 45 и CLA 45
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- 25 900 000 РMercedes CLA AMG 2020 в Москве
- 11 290 000 РMercedes CLA 2021 в Москве
- 8 580 000 РMercedes CLA 2019 в Москве
- 10 100 000 РMercedes CLA 2014 в Москве
- 8 440 000 РMercedes CLA 2020 в Москве
- 9 030 000 РMercedes CLA 2013 в Москве
- 15 990 000 РMercedes CLA 2021 в Москве
- 10 360 000 РMercedes CLA 2020 в Москве
- 13 620 000 РMercedes CLA 2020 в Москве
- 7 540 000 РMercedes CLA 2014 в Москве
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