Концепт Mercedes CLA обещает 5 экранов на передней панели и запас хода свыше 700 километров

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Концептуальный Mercedes CLA предваряет серийную модель, которая появится «в ближайшее время». Его можно считать предвестником совершенно нового полностью электрического сегмента автомобилей начального уровня в Mercedes-Benz. В линейку войдут четыре новые модели: четырехдверное купе, шутинг-брейк и «два потрясающих кроссовера».

Концепт отличается агрессивным «акульим носом» со светящейся панелью вместо радиаторной решетки. Тонкая полоса диодов опоясывает практически весь автомобиль и в выключенном состоянии имитирует попавший под запрет хром. Обтекаемые обводы кузова дополнены скрытыми дверными ручками и изогнутой стеклянной крышей с подсветкой в виде мерцающих звезд. Увеличенная колесная база сулит больше места во втором ряду.

Фото: Mercedes-Benz

Салон отличается «технологичной минималистской элегантностью» с пятью экранами на передней панели. Три центральных дисплея относятся к совершенно новой операционной системы MB.OS и, по-видимому, оснащены чипом с водяным охлаждением от NVIDIA. К услугам пассажиров виртуальный помощник и частная художественная галерея для показа изображений из NFT-кошелька. В отличие от других производителей, дизайнеры Mercedes-Benz решили отказаться от модной обивки из вторсырья в пользу премиальной кожи Nappa.

Фото: Mercedes-Benz

В движение электрический Mercedes CLA приводит мотор мощностью 238 л.с., который весит менее 110 кг и имеет «значительно меньшую долю тяжелых редкоземельных металлов, чем предыдущие поколения». Компания также заявила, что система имеет «чрезвычайно высокую энергоэффективность»: потери энергии составляют всего 7%. Это позволяет обеспечить дальность хода в 745 км. Функция быстрой подзарядки за 15 минут пополняет батарею на дополнительные 400 км пути.

Фото: Mercedes-Benz

Концепт оснащен полуавтономной системой вождения 2-го уровня, получающей информацию от лидара и нескольких камер. Серийную версию генеральный директор Mercedes Ола Каллениус пообещал представить в ближайшие месяцы.

Упомянутые модели: Mercedes CLA (от 2 180 000 Р )

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